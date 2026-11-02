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Η Τενερίφη ενημέρωσε για την κατάσταση της υγείας του Ντε Μιγκέλ μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό

Ο Χεσούς Ντε Μιγκέλ υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή έπειτα από σφοδρή σύγκρουση στην αναμέτρηση της Τενερίφης, με τον σύλλογο να εκδίδει επίσημη ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του.

Η Τενερίφη ενημέρωσε για την κατάσταση της υγείας του Ντε Μιγκέλ μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό
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Ο Χεσούς Ντε Μιγκέλ ανέκτησε τον σφυγμό του χάρη στις προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης από το ιατρικό προσωπικό, ενώ πλέον αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη. Ωστόσο, εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση απώλειας συνείδησης και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της περιοχής, υπό ιατρική παρακολούθηση.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε έπειτα από σύγκρουση του ποδοσφαιριστή με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας σε εναέρια διεκδίκηση της μπάλας. Ο Ντε Μιγκέλ κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο, με τους συμπαίκτες του να καλούν άμεσα το ιατρικό επιτελείο.

Οι διασώστες έσπευσαν στο σημείο, του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια τον μετέφεραν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Η Τενερίφη βρίσκεται στο πλευρό του ποδοσφαιριστή και της οικογένειάς του, ευχόμενη την καλύτερη δυνατή εξέλιξη στην περιπέτεια της υγείας του.

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