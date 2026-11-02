ΑΕΚ: Επιστροφή για Γουίλιαμς και Νόλεϊ - Εκτός ο Σκορδίλης

Η ΑΕΚ συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει της αναμέτρησης με τη Φάλκο Σομπατέλι, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Basketball Champions League, με τον Ντέρικ Γουίλιαμς και τον Λάντερς Νόλεϊ να συμμετέχουν κανονικά στο πρόγραμμα της Δευτέρας.

Η «Ένωση» θέλει να αφήσει πίσω της την ήττα από τον Βίκο Falcons στη Stoiximan GBL και να επιστρέψει άμεσα στα θετικά αποτελέσματα. Στόχος της είναι η νίκη απέναντι στην ουγγρική ομάδα, προκειμένου να βελτιώσει το ρεκόρ της σε 2-1 και να αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα στη μάχη του ομίλου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΚΑΕ ΑΕΚ, οι Ντέρικ Γουίλιαμς και Λάντερς Νόλεϊ προπονήθηκαν χωρίς προβλήματα τη Δευτέρα (02/11), θέτοντας εαυτούς στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. Ωστόσο, η περίπτωση του Γουίλιαμς έχει και συνέχεια, καθώς αναμένεται να κληθεί σε απολογία από τη διοίκηση για το πρόσφατο πειθαρχικό παράπτωμα, εξαιτίας του οποίου δεν είχε αγωνιστεί στο προηγούμενο παιχνίδι.

Αντίθετα, απών από την προπόνηση ήταν ο Γάιος Σκορδίλης, ο οποίος αντιμετωπίζει ενοχλήσεις και δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα της ομάδας.