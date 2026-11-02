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Women's Nation's League 2027: Κληρώνει αύριο για την Εθνική

Η Εθνική Γυναικών συμμετέχει στη League B της διοργάνωσης.

Women's Nation's League 2027: Κληρώνει αύριο για την Εθνική
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Την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026 στις 14:00 ώρα Ελλάδας πραγματοποιείται στη Νιόν της Ελβετίας η κλήρωση του UEFA Women's Nation's League 2027.

Η Εθνική Γυναικών συμμετέχει στη League B της διοργάνωσης, δικαίωμα που απέκτησε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον όμιλό της στη League C της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στη League B συμμετέχουν 16 ομάδες και από την κλήρωση θα διαμορφωθούν 4 όμιλοι των 4 ομάδων ο καθένας. Η Ελλάδα βρίσκεται στο 3ο γκρουπ δυναμικότητας (Pot 1) και θα κληρωθεί με μία ομάδα από κάθε ένα από τα άλλα 3 γκρουπ (Pot 1, Pot 2 και Pot 4).

Τα γκρουπ δυναμικότητας

Pot 1: Σλοβενία, Πολωνία, Σερβία, Ουκρανία.

Pot 2: Φινλανδία, Βέλγιο, Τουρκία, Τσεχία.

Pot 3: Αλβανία, Βόρεια Ιρλανδία, Ουγγαρία, Ελλάδα.

Pot 4: Ρουμανία, Λευκορωσία, Κόσοβο, Λιθουανία.

Τρόπος διεξαγωγής

Οι ομάδες που θα κατακτήσουν την πρώτη θέση στους ομίλους της League B και της League C θα ανέβουν απευθείας στην ανώτερη κατηγορία, ενώ εκείνες που θα τερματίσουν τέταρτες στους ομίλους της League A και της League Β θα υποβιβαστούν απευθείας στην κατώτερη κατηγορία. Για την άνοδο και τον υποβιβασμό των ομάδων στην ανώτερη και στην κατώτερη κατηγορία, θα ακολουθήσουν επίσης αγώνες play-off, ως εξής:

Στους αγώνες ανόδου και υποβιβασμού μεταξύ της League A και της League B θα αναμετρηθούν σε διπλούς αγώνες play-off (εντός και εκτός έδρας) οι τέσσερις ομάδες που θα καταλάβουν την τρίτη θέση στη League A, με τις τέσσερις που θα καταλάβουν τη δεύτερη θέση στη League B. Οι νικήτριες θα εξασφαλίσουν τη θέση τους στη League A.

Στους αγώνες ανόδου και υποβιβασμού μεταξύ της League B και της League C θα αναμετρηθούν σε διπλούς αγώνες play-off (εντός και εκτός έδρας) οι δύο καλύτερες τρίτες της League B με τις δύο καλύτερες δεύτερες της League C με "έπαθλο" για τις νικήτριες μία θέση στη League B. Οι δύο άλλες τρίτες των ομίλων της League B (η 3η και 4η) θα υποβιβαστούν στη League C.

Από την διεξαγωγή της φάσης των ομίλων και των play-off του Nations League θα προκύψει και η συνολική κατάταξη (Ranking) της UEFA, βάσει της οποίας θα διεξαχθεί η κλήρωση για την προκριματική φάση του EURO Γυναικών 2028.

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