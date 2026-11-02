Ο Μάρκο Νίκολιτς αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της σεζόν 2025-26 στη Stoiximan Super League, με τον ΠΣΑΠΠ να βραβεύει τον τεχνικό που οδήγησε την ΑΕΚ στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο Σέρβος προπονητής παρέλαβε το βραβείο στην εκδήλωση του Συνδέσμου, με τους Χρήστο Κόντη και Νίκο Παπαδόπουλο να συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα, εκπροσωπώντας τον Παναθηναϊκό και τον ΟΦΗ, καθώς και τον Λεβαδειακό αντίστοιχα.

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς:

«Ευχαριστώ πολύ όλους για το βραβείο. Είναι σπέσιαλ βραβείο για μένα, γιατί προέρχεται από άλλους προπονητές και άλλους παίκτες. Θέλω να το αφιερώσω στους παίκτες μου, γιατί αυτοί ευθύνονται για αυτό το βραβείο. Στο σταφ μου, τον πρόεδρο της ομάδας, αλλά και όλους τους οπαδούς της ΑΕΚ. Φυσικά και στην οικογένειά μου, που βρίσκεται στο σπίτι και παρακολουθεί αυτή τη στιγμή».