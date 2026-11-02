Η βαθμολογία της Super League μετά τη νίκη του Ατρομήτου και την ισοπαλία στη Νίκαια

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της ένατης αγωνιστικής.

Η βαθμολογία της Super League μετά τη νίκη του Ατρομήτου και την ισοπαλία στη Νίκαια
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Η Καλαμάτα και ο Ηρακλής αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1 στη Νεάπολη, στην αναμέτρηση που ολοκλήρωσε την 9η αγωνιστική της Super League. Η «Μαύρη Θύελλα» άνοιξε το σκορ στο 54ο λεπτό με τον Κουρμινόφσκι, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την απόκρουση του Αθανασιάδη μετά το γυριστό σουτ του Χάμζα, όμως οι φιλοξενούμενοι απάντησαν άμεσα, με τον Νανού να ισοφαρίζει στο 57' έπειτα από δημιουργία του Μαρκές.

Ο Ατρόμητος πανηγύρισε την πρώτη του φετινή νίκη στη Super League, επικρατώντας με 3-0 του Βόλου στο Περιστέρι, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής. Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ πήρε ένα σημαντικό τρίποντο, με τους Σερζίνιο, Περέα και Τσαντήλα να βρίσκουν δίχτυα και να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα. Έτσι, οι Περιστεριώτες έφτασαν τους πέντε βαθμούς και απομακρύνθηκαν από την τελευταία θέση, ενώ ο Βόλος παραμένει χωρίς βαθμό, έχοντας υποστεί και αφαίρεση τριών πόντων για την υπόθεση του Ντάνιελ Σούντγκρεν.

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Κηφισιά - Ολυμπιακός 2-3

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Λεβαδειακός - Αρης 3-0

Παναιτωλικός - ΟΦΗ 0-1

ΠΑΟΚ - Αστέρας AKTOR 2-1

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-0

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Ατρόμητος - Βόλος Elabet 3-0

Καλαμάτα - Ηρακλής 1-1

Η βαθμολογία

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