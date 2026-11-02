Ο Ορμπελίν Πινέδα αναδείχθηκε κορυφαίος ξένος ποδοσφαιριστής της Stoiximan Super League για τη σεζόν 2025-26, στο πλαίσιο των βραβείων του ΠΣΑΠΠ. Ο πρώην άσος της ΑΕΚ και νυν ποδοσφαιριστής της Μοντερέι κατέκτησε τη διάκριση, επιβραβεύοντας την παρουσία του με την Ένωση την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Ο Μεξικανός μέσος πανηγύρισε το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του με την ΑΕΚ, καταγράφοντας πέντε γκολ και δύο ασίστ σε 31 συμμετοχές στη Stoiximan Super League. Στο μήνυμά του για τη βράβευση, ευχαρίστησε όσους τον ψήφισαν και τους πρώην συμπαίκτες του, ενώ έστειλε την αγάπη του στον κόσμο της Αθήνας, κλείνοντας με το χαρακτηριστικό «Μόνο ΑΕΚ».