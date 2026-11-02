· Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ

Δάκρυσε ο Ουέστμπρουκ όταν έμαθε ότι οι Θάντερ θα αποσύρουν τη φανέλα του (Video)

Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του όταν ενημερώθηκε πως οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ θα αποσύρουν τη φανέλα με το Νο 0.

Δάκρυσε ο Ουέστμπρουκ όταν έμαθε ότι οι Θάντερ θα αποσύρουν τη φανέλα του (Video)
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Έντονα συναισθηματικά φορτισμένος ήταν ο Ράσελ Ουέστμπρουκ όταν έμαθε πως οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ θα αποσύρουν τη φανέλα με το Νο 0, τιμώντας την προσφορά του στην ομάδα.

Η είδηση έγινε γνωστή από τον γενικό διευθυντή και εκτελεστικό αντιπρόεδρο των Θάντερ, Σαμ Πρέστι, κατά τη διάρκεια φιλανθρωπικής εκδήλωσης με την ονομασία «Service Honor Kindness», στην οποία έδωσε το «παρών» και ο Ουέστμπρουκ.

Ο 37χρονος γκαρντ συγκινήθηκε ιδιαίτερα στο άκουσμα της απόφασης, με την αντίδρασή του να αποτυπώνει τη σημασία που έχει για εκείνον η συγκεκριμένη διάκριση. Λίγο αργότερα, μίλησε για την τιμή που του γίνεται, χαρακτηρίζοντάς την «απίστευτη» και «αληθινή ευλογία».

«Το να βλέπεις τη φανέλα σου να αποσύρεται δημιουργεί μια κληρονομιά και σου δίνει την αίσθηση για όλη τη δουλειά που έχεις καταβάλει. Ανυπομονώ γι' αυτή τη νύχτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η 7η Φεβρουαρίου 2027 θα αποτελέσει μια ξεχωριστή ημερομηνία για τον οργανισμό της Οκλαχόμα, καθώς το εμβληματικό Νο 0 θα πάρει τη θέση του στην οροφή του «Paycom Center».

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