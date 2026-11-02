Μια ιδιαίτερη διάκριση έλαβε ο Λάζαρος Ρότα από τον ΠΣΑΠΠ, καθώς τιμήθηκε για την πρωτοβουλία και το μήνυμα που είχε στείλει τον περασμένο Μάιο.

Ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ είχε συγκεντρώσει τα βλέμματα με όσα είχε αναφέρει στο περιθώριο των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Ένωση. Συγκεκριμένα, είχε αναφερθεί στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και «υποφέρουν σιωπηλά», με αφορμή την τραγική είδηση της αυτοκτονίας των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη.

Τα λόγια του είχαν προκαλέσει έντονη συγκίνηση, καθώς ο Ρότα επέλεξε να αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη στιγμή για να αναδείξει ένα σημαντικό κοινωνικό ζήτημα, στέλνοντας το δικό του μήνυμα ευαισθητοποίησης.

Ως αναγνώριση αυτής της πρωτοβουλίας, ο ΠΣΑΠΠ αποφάσισε να τον βραβεύσει στο πλαίσιο της 45ης Γιορτής του. Ωστόσο, ο διεθνής αμυντικός δεν κατάφερε να παρευρεθεί στην εκδήλωση, με αποτέλεσμα η απονομή του βραβείου να προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες.