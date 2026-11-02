Στο πάνθεον των Θάντερ ο Ράσελ Ουέστμπρουκ - Αποσύρεται η φανέλα του

Μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 7 Φεβρουαρίου 2027, καθώς ο σύλλογος θα τιμήσει τον Ράσελ Ουέστμπρουκ, αποσύροντας τη φανέλα με το Νο 0 που φορούσε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα.

Ο Ουέστμπρουκ αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία του οργανισμού, καθώς φόρεσε τη φανέλα της Οκλαχόμα για 11 σεζόν. Στο διάστημα αυτό κατάφερε να κατακτήσει το βραβείο του MVP του NBA, ενώ οδήγησε την ομάδα μέχρι τους τελικούς της διοργάνωσης το 2012.

Με την απόσυρση του Νο 0, οι Θάντερ θα αναγνωρίσουν την προσφορά και τη σημαντική παρακαταθήκη που άφησε ο Αμερικανός σταρ στον σύλλογο.

Η ανάρτηση του Σαμς Σαράνια: