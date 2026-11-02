ΠΣΑΠΠ: Kορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής της Super League ο Κωνσταντέλιας

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής στη Super League, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική παρουσία του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο «Ντέλιας» αποτέλεσε και την περασμένη σεζόν ένα από τα βασικά σημεία αναφοράς στον ΠΑΟΚ, συμβάλλοντας στην επιθετική του λειτουργία.

Συγκεκριμένα, ο διεθνής άσος ολοκλήρωσε την παρουσία του στη Stoiximan Super League με απολογισμό οκτώ γκολ και τρεις ασίστ.