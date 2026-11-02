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ΠΣΑΠΠ: Kορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής της Super League ο Κωνσταντέλιας

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το βραβείο του κορυφαίου Έλληνα ποδοσφαιριστή στη Super League, στο πλαίσιο των βραβείων του ΠΣΑΠΠ για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

ΠΣΑΠΠ: Kορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής της Super League ο Κωνσταντέλιας
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Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής στη Super League, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική παρουσία του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο «Ντέλιας» αποτέλεσε και την περασμένη σεζόν ένα από τα βασικά σημεία αναφοράς στον ΠΑΟΚ, συμβάλλοντας στην επιθετική του λειτουργία.

Συγκεκριμένα, ο διεθνής άσος ολοκλήρωσε την παρουσία του στη Stoiximan Super League με απολογισμό οκτώ γκολ και τρεις ασίστ.

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