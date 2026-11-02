Ο Χρήστος Τζόλης αναδείχθηκε κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής του εξωτερικού για τη σεζόν 2025/26, κατακτώντας το σχετικό βραβείο στην εκδήλωση του ΠΣΑΠΠ. Ο μεσοεπιθετικός της Άρσεναλ επικράτησε στην ψηφοφορία, έχοντας ως συνυποψήφιους τους Βαγγέλη Παυλίδη και Τάσο Δουβίκα.

Ο διεθνής άσος πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ, μετρώντας 22 γκολ και 29 ασίστ σε 52 συμμετοχές, επιδόσεις που αποτέλεσαν σημαντικό σταθμό στην πορεία του προς τη μεταγραφή του στην Άρσεναλ.

Ο Τζόλης ευχαρίστησε μέσω βίντεο για την τιμητική διάκριση, στέλνοντας παράλληλα τις ευχές του για υγεία σε όλους.