Ο Σωτήρης Κοντούρης κατέκτησε το βραβείο του κορυφαίου νέου ποδοσφαιριστή της σεζόν 2025-26, στο πλαίσιο των βραβείων του ΠΣΑΠΠ. Ο νεαρός μέσος του Παναθηναϊκού επικράτησε στην ψηφοφορία, αφήνοντας πίσω του τους Χρήστο Μουζακίτη και Δημήτρη Χατσίδη.

Ο Κοντούρης ξεκίνησε την περσινή αγωνιστική περίοδο στον Παναιτωλικό, πριν μετακομίσει στον Παναθηναϊκό. Συνολικά, κατέγραψε 20 συμμετοχές στη Stoiximan Super League, πετυχαίνοντας δύο γκολ.

Κατά την παραλαβή του βραβείου του, ευχαρίστησε τον ΠΣΑΠΠ, καθώς και τον Παναθηναϊκό και τον Παναιτωλικό, τις δύο ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν.

Οι δηλώσεις του Κοντούρη:

«Αρχικά να ευχαριστήσω τον ΠΣΑΠΠ για την τιμή απόψε και τους συμπαίκτες, όσους με ψήφισαν. Μεγάλη τιμή για εμένα. Ευχαριστώ τον Παναιτωλικό κα τον Παναθηναϊκό, τους προπονητές μου και όσους με έχουν βοηθήσει όλα αυτά τα χρόνια. Το βραβείο είναι αφιερωμένο στην οικογένεια μου και σε όσους είναι καθημερινά δίπλα μου, με στηρίζουν και με βοηθούν να γίνομαι καλύτερος».