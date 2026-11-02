Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η ανακοίνωση της κορυφαίας ενδεκάδας της Stoiximan Super League, η οποία αυτή τη φορά αποτελείται από 14 ποδοσφαιριστές, λόγω τριών ισοψηφιών στην τελική κατάταξη.

Σε μια ξεχωριστή βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ο ΠΣΑΠΠ πραγματοποίησε τη Δευτέρα (2/11) την 45η Γιορτή του, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν οι κορυφαίοι και οι κορυφαίες της αγωνιστικής περιόδου 2025/26, όπως αναδείχθηκαν μέσα από την ψηφοφορία των μελών του Συνδέσμου, αλλά και πρόσωπα που διακρίθηκαν για το ήθος τους.

Τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση είχε η ΑΕΚ, με έξι παίκτες να βρίσκονται στις επιλογές. Ο Ολυμπιακός συμμετέχει με τρεις ποδοσφαιριστές, ενώ από δύο εκπροσώπους έχουν ο ΠΑΟΚ και ο Λεβαδειακός. Παράλληλα, στην κορυφαία ομάδα συμπεριλήφθηκε και ο Ανδρέας Τεττέη του Παναθηναϊκού.

Αξίζει να σημειωθεί πως η παρουσία του Τριαντάφυλλου Τσάπρα στη συγκεκριμένη λίστα αφορά την περσινή αγωνιστική περίοδο, όταν αγωνιζόταν με τη φανέλα του Λεβαδειακού.

Η σύνθεση της κορυφαίας ενδεκάδας, με διάταξη 4-4-2, ανά θέση:

Τερματοφύλακας

Θωμάς Στρακόσα (ΑΕΚ)

Κεντρικοί αμυντικοί

Φιλίπε Ρέλβας (ΑΕΚ)

Παναγιώτης Ρέτσος (Ολυμπιακός)

Αριστερός μπακ

Μάριος Βήχος (Λεβαδειακός)

Δεξιοί μπακ (ισοψηφία)

Λάζαρος Ρότα (ΑΕΚ)

Τριαντάφυλλος Τσάπρας (Λεβαδειακός)

Κεντρικοί χαφ

Ορμπελίν Πινέδα (ΑΕΚ)

Ραζβάν Μάριν (ΑΕΚ)

Εξτρέμ (ισοψηφία)

Γιάννης Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ)

Ζέλσον Μαρτίνς (Ολυμπιακός)

Αντρίγια Ζίβκοβιτς (ΠΑΟΚ)

Επιθετικοί (ισοψηφία)

Λούκα Γιόβιτς (ΑΕΚ)

Ανδρέας Τεττέη (Παναθηναϊκός)

Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός)