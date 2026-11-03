Serie A: Βαριά ήττα για την Αταλάντα από την Πάρμα - Τεσσάρα της Φιορεντίνα στη Σασουόλο

Η Αταλάντα συνεχίζει να προβληματίζει στη Serie A, καθώς γνώρισε εντός έδρας ήττα με 3-0 από την Πάρμα και παρέμεινε στο δεύτερο μισό της βαθμολογίας. Την ίδια ώρα, η Φιορεντίνα πανηγύρισε σημαντικό εκτός έδρας τρίποντο, επικρατώντας με 4-2 της Σασουόλο.

Η Πάρμα πήρε το προβάδισμα στο 41ο λεπτό με κεφαλιά του Φαμπιάν, ενώ στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου (47') διπλασίασε τα τέρματά της με αυτογκόλ του Ζαπακόστα. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο νεαρός Λοντάνι στο 58', με ένα εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή. Η Αταλάντα έμεινε στους 11 βαθμούς και τη 13η θέση, ενώ η Πάρμα ανέβηκε στους 8 βαθμούς και τη 16η θέση.

Στο άλλο παιχνίδι, η Φιορεντίνα πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Σασουόλο με 4-2. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 25' με τον Λοριέντε, όμως ο Πελεγκρίνο ισοφάρισε λίγο πριν από την ανάπαυλα. Στο δεύτερο μέρος, οι Ντζί, Μασταντουόνο και Βαλντεπένας βρήκαν δίχτυα, χαρίζοντας στους «βιόλα» ένα πολύτιμο τρίποντο. Έτσι, η Φιορεντίνα έφτασε τους 8 βαθμούς και ανέβηκε προσωρινά στη 15η θέση.