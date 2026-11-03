Παναθηναϊκός: Αντίδραση Δημήτρη Γιαννακόπουλου για Σιάο - Οι... απορίες για τον Ολυμπιακό

Έντονη ήταν η αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στις αναρτήσεις του Ρίτσαρντ Σιάο στα social media, μετά την επικράτηση του Άρη απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο διοικητικός ηγέτης των «πράσινων» τοποθετήθηκε δημόσια, στέλνοντας μήνυμα προς τον παράγοντα της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Μέσα από διαδοχικά stories στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναγνώρισε αρχικά την ανωτερότητα του Άρη στην αναμέτρηση της Κυριακής (01/11), δίνοντας, ωστόσο, συνέχεια στο θέμα που προέκυψε από το περιεχόμενο των αναρτήσεων του Σιάο.

Συγκεκριμένα, ο παράγοντας του Άρη είχε αναδημοσιεύσει υλικό από οπαδικές σελίδες, το οποίο περιείχε προσβλητικές αναφορές προς τον Παναθηναϊκό. Μεταξύ αυτών βρισκόταν και μία εικόνα που απεικόνιζε μια τίγρη να κατασπαράζει έναν πράσινο λαγό, συνοδευόμενη από υβριστικό περιεχόμενο.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορία του Άρη, επισημαίνοντας πως ο σεβασμός προς τους αντιπάλους αποτελεί υποχρέωση όσων εκπροσωπούν διοικητικά έναν σύλλογο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι τέτοιου είδους δημοσιεύσεις δεν προσβάλλουν αποκλειστικά τον Παναθηναϊκό, αλλά θίγουν και την ίδια την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Η παρέμβασή του, πάντως, δεν σταμάτησε στον Ρίτσαρντ Σιάο. Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ αναφέρθηκε και στη διοίκηση του Ολυμπιακού, εκφράζοντας... απορίες για τη στάση που έχει κρατήσει σε άλλες περιπτώσεις, όταν έχει τεθεί ζήτημα δυσφήμισης του ελληνικού μπάσκετ.

Επιπλέον, έκανε αναφορά στην υπόθεση που βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση και έχει προκαλέσει έντονες αναταράξεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, ασκώντας κριτική στους «ερυθρόλευκους» για τη στάση τους. Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν προσωπικές αιχμές του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και δεν συνιστούν διαπίστωση εμπλοκής του Ολυμπιακού στην υπόθεση.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Λοιπόν, να ξεκινήσω με τον Άρη. Καταρχάς συγχαρητήρια που κέρδισε, έπαιξε πολύ καλύτερα από εμάς.

Πάμε παρακάτω. Δεν θυμάμαι πώς σου λένε, εσένα που έχεις πάρει τον Άρη, αλλά θα σου πω λίγο το εξής. Δεν τιμά την ιστορία του Άρη. Ο Άρης είναι η ομάδα που μας έμαθε όλους μπάσκετ έτσι. Το να βγαίνεις και να κάνεις αυτά που έγραφες και αυτά που ανέβασες στο διαδίκτυο, θα σου πω ότι προσβάλλεις ένα σύλλογο με επτά ευρωπαϊκά, προσβάλλεις τον πολυνίκη σύλλογο της Ελλάδος, αλλά πάνω απ’ όλα προσβάλλεις το ίδιο σου το σύλλογο.

Εγώ δεν πρόκειται να πάω να κάνω καμία καταγγελία για όλα αυτά που έκανες γιατί είμαι βέβαιος ότι οι άνθρωποι που πάνε και καταγγέλλουν τα πάντα που είναι δυσφήμιση για το ελληνικό μπάσκετ, οι ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού θα πάνε να το κάνουν εκείνοι. Γιατί οτιδήποτε γίνεται στη χώρα που δυσφημεί το μπάσκετ και δεν αφορά δικούς τους ανθρώπους, το δυσφημούν, πηγαίνουν και κάνουν αγώγες.

Βέβαια, τελευταία δεν πηγαίνουν. Δηλαδή, με αυτό που έχει γίνει με το σκάνδαλο το τεράστιο στο μπάσκετ δεν έχουν πάει να κάνουν παράσταση για όλα αυτά τα οποία προς το παρόν φαίνονται να έχουν γίνει. Άρα εγώ δεν πρόκειται να σου κάνω καταγγελίες αλλά καλό θα είναι να αρχίσεις να σέβεσαι τους συλλόγους. Συγχαρητήρια και πάλι για εχθές.

Εκτός αν, τελικά, όλο αυτό είναι μία φρασοκομωδία και δεν τους ενδιαφέρει τους ανθρώπους στον Ολυμπιακό η φήμη του μπάσκετ και τους ενδιαφέρει μόνο το τι κάνει ο Γιαννακόπουλος πέρα από να τους κερδίζει και να τους… ακούνε και μικρά παιδιά… Λοιπόν… Για να δούμε… Ένα περιστατικό, είπαμε ΕΟΚ, δεύτερο περιστατικό που δεν έχουν ανακατευτεί και δεν έχουν κάνει καταγγελίες είναι αυτά τα οποία ανέβαζες εσύ, γιατί ξεκάθαρες δυσφημεί του μπάσκετ. Εγώ δεν θα σου κάνω καταγγελία αυτή τη φορά».