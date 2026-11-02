Super League 2: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της Super League 2, με τη διοργανώτρια αρχή να ορίζει τις ημερομηνίες διεξαγωγής όλων των αναμετρήσεων.

Super League 2: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής
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Η αγωνιστική δράση στη Super League 2 ξεκινά το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, με τις αναμετρήσεις Απόλλων Καλαμαριάς – Πανσερραϊκός και Πανθρακικός – ΑΕΛ.

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου ξεχωρίζει το αθηναϊκό ντέρμπι ανάμεσα στην Athens Kallithea και τον Πανιώνιο, ενώ η αυλαία της 10ης αγωνιστικής θα πέσει τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, με την αναμέτρηση Ζάκυνθος – Νίκη Βόλου.

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής:

Σάββατο 7/11

Απόλλων Καλαμαριάς - Πανσερραϊκός 14:45 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Πανθρακικός - ΑΕΛ 15:00 (SUPERBET.GR)

Κυριακή 8/11

Ολυμπιακός Β - Ελλάς Σύρου 12:30 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Athens Kallithea - Πανιώνιος 14:45 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Νέστος Χρυσούπολης - Αστέρας AKTOR Β 15:00

ΠΑΣ Πύργος - ΠΑΟΚ Β 15:00

Αναγέννηση Καρδίτσας - Μαρκό 15:00

Δευτέρα 9/11

ΑΠΣ Ζάκυνθος - Νίκη Βόλου 15:00 (SUPERBET.GR)

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