Super League 2: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής
Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της Super League 2, με τη διοργανώτρια αρχή να ορίζει τις ημερομηνίες διεξαγωγής όλων των αναμετρήσεων.
Η αγωνιστική δράση στη Super League 2 ξεκινά το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, με τις αναμετρήσεις Απόλλων Καλαμαριάς – Πανσερραϊκός και Πανθρακικός – ΑΕΛ.
Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου ξεχωρίζει το αθηναϊκό ντέρμπι ανάμεσα στην Athens Kallithea και τον Πανιώνιο, ενώ η αυλαία της 10ης αγωνιστικής θα πέσει τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, με την αναμέτρηση Ζάκυνθος – Νίκη Βόλου.
Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής:
Σάββατο 7/11
Απόλλων Καλαμαριάς - Πανσερραϊκός 14:45 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
Πανθρακικός - ΑΕΛ 15:00 (SUPERBET.GR)
Κυριακή 8/11
Ολυμπιακός Β - Ελλάς Σύρου 12:30 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
Athens Kallithea - Πανιώνιος 14:45 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
Νέστος Χρυσούπολης - Αστέρας AKTOR Β 15:00
ΠΑΣ Πύργος - ΠΑΟΚ Β 15:00
Αναγέννηση Καρδίτσας - Μαρκό 15:00
Δευτέρα 9/11
ΑΠΣ Ζάκυνθος - Νίκη Βόλου 15:00 (SUPERBET.GR)