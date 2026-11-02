Super League 2: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής

Η αγωνιστική δράση στη Super League 2 ξεκινά το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, με τις αναμετρήσεις Απόλλων Καλαμαριάς – Πανσερραϊκός και Πανθρακικός – ΑΕΛ.

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου ξεχωρίζει το αθηναϊκό ντέρμπι ανάμεσα στην Athens Kallithea και τον Πανιώνιο, ενώ η αυλαία της 10ης αγωνιστικής θα πέσει τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, με την αναμέτρηση Ζάκυνθος – Νίκη Βόλου.

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής:

Σάββατο 7/11

Απόλλων Καλαμαριάς - Πανσερραϊκός 14:45 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Πανθρακικός - ΑΕΛ 15:00 (SUPERBET.GR)

Κυριακή 8/11

Ολυμπιακός Β - Ελλάς Σύρου 12:30 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Athens Kallithea - Πανιώνιος 14:45 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Νέστος Χρυσούπολης - Αστέρας AKTOR Β 15:00

ΠΑΣ Πύργος - ΠΑΟΚ Β 15:00

Αναγέννηση Καρδίτσας - Μαρκό 15:00

Δευτέρα 9/11

ΑΠΣ Ζάκυνθος - Νίκη Βόλου 15:00 (SUPERBET.GR)