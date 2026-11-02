ΠΑΟΚ: Η αντίδραση του Τάισον μετά την απόφαση να προπονείται με τη β' ομάδα

Τη δική του τοποθέτηση μετά την απόφαση να συνεχίσει προσωρινά τις προπονήσεις του με τη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ έκανε ο Τάισον, επιλέγοντας να στείλει μήνυμα ενότητας ενόψει της δύσκολης συνέχειας για τον Δικέφαλο.

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα σήμερα (2/11), ο Βραζιλιάνος εξτρέμ θα συμμετέχει μέχρι νεοτέρας στο πρόγραμμα της δεύτερης ομάδας, έπειτα από σχετική απόφαση του Λέο Μάτος.

Ο ίδιος δεν άφησε την εξέλιξη ασχολίαστη και, μέσα από ανάρτησή του στο Instagram, εξέφρασε τη χαρά του για τη δυνατότητα να προπονείται μαζί με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές και να τους βοηθά με την εμπειρία του. Παράλληλα, έστειλε το δικό του μήνυμα προς τους συμπαίκτες του στην πρώτη ομάδα, υπογραμμίζοντας πως αυτή τη στιγμή προέχει η συγκέντρωση όλων στο επερχόμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Το μήνυμα του Βραζιλιάνου

«Καλησπέρα παιδιά. Γνωρίζετε ήδη τα νέα. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι θα συνεχίσω να προπονούμαι με την ίδια νοοτροπία και την ίδια αφοσίωση. Είναι ταυτόχρονα χαρά και πρόκληση για μένα να βοηθώ και να στηρίζω τους νεότερους παίκτες. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή το μόνο που έχει σημασία για τον ΠΑΟΚ είναι η ομάδα να επικεντρωθεί στο πολύ σημαντικό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι που μετράει τώρα!»