NBA: Το «φαινόμενο» Γουεμπανιαμά ξεκίνησε λέι απ από... το τρίποντο

Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά εξακολουθεί να αψηφά τους νόμους της φύσης και να χαρίζει εξωπραγματικές στιγμές στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.

Ο Γάλλος κατάφερε για ακόμα μια φορά να τραβήξει τα βλέμματα και να αφήσει άναυδο το κοινό αφού σκόραρε με λέι απ ξεκινώντας την προσπάθειά του πίσω από τη γραμμή του τριπόντου.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ο Γουεμπανιαμά πρόλαβε με τρία βήματα να φτάσει από τη γραμμή του τριπόντου μέχρι τη ρακέτα και να αφήσει τη μπάλα να πέσει στο καλάθι... σαν να είναι κάτι απλό και συνηθισμένο.

«Γουέμπι, πως;;; Δείτε από που ξεκίνησε», έγραψε ο επίσημος λογαριασμός της Λίγκας στα social media.

Δείτε το βίντεο: