Στον «αέρα» η φοροαπαλλαγή 1,247 εκατ. ευρώ του Λιόλιου

Ενός κακού μύρια έπονται, όπως λέει ο λαός, μιας και όπως όλα δείχνουν (σύμφωνα με στοιχεία και δημοσιεύματα) στον… αέρα φαίνεται πως βρίσκεται η εγκεκριμένη φοροαπαλλαγή ύψους 1.247.120,21 ευρώ της Coffe Island.

Αναλυτικά το δημοσίευμα της Dealnews:

Στον «αέρα» φαίνεται ότι βρίσκεται πλέον η εγκεκριμένη φοροαπαλλαγή ύψους 1.247.120,21 ευρώ της ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ Α.Ε., της εταιρείας που είναι πίσω από την Coffee Island και την οποία ελέγχει μετοχικά ο Βαγγέλης Λιόλιος. Μία εβδομάδα μετά την αποκάλυψη της «DEALnews» για την ενίσχυση, νέα στοιχεία θέτουν ζήτημα ανάκλησης της υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στον αναπτυξιακό νόμο!

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «DEALnews», η εταιρεία υπέβαλε στις 25 Σεπτεμβρίου του 2025 αίτημα ελέγχου ολοκλήρωσης της επένδυσης, επιλέγοντας ορκωτό ελεγκτή. Ωστόσο, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 29ης Οκτωβρίου 2026 δεν είχε υποβληθεί η προβλεπόμενη έκθεση. Η παράλειψη αυτή ενεργοποιεί μια ειδική διάταξη, η οποία προβλέπει αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης υπαγωγής.

Τι επιβάλλει το άρθρο 196

Συγκεκριμένα, το άρθρο 196 του Ν. 5297/2026, που δημοσιεύτηκε στις 28 Απριλίου του 2026, επιβάλλει την υποβολή της έκθεσης ορκωτού ελεγκτή μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών από την αίτηση τελικού ελέγχου. Εάν, σύμφωνα με τις αλλαγές που έχει προωθήσει ο αρμόδιος υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η έκθεση δεν κατατεθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη ανάκληση και έντοκη ανάκτηση τυχόν ενίσχυσης που έχει καταβληθεί, χωρίς γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Η ρύθμιση καλύπτει και τα επενδυτικά σχέδια του Ν. 4399/2016.

Για τις αιτήσεις οι οποίες είχαν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου το εξάμηνο μετρά από τις 28 Απριλίου 2026. Κανονικά συμπληρωνόταν στις 28 Οκτωβρίου, αλλά λόγω της αργίας η προθεσμία μεταφέρθηκε στις 29 Οκτωβρίου του 2026 (πρόκειται για την προθεσμία της έκθεσης ελέγχου, όχι για τη γενική προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης).

Η διαδρομή και η απόφαση

Σημειώνεται ότι η διαδρομή της ενίσχυσης αρχίζει το 2020, όταν ο τότε υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αδωνις Γεωργιάδης, υπέγραψε στις 20 Μαΐου την απόφαση 50088/2020, με την οποία προκηρύχθηκε ο τέταρτος κύκλος της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» του Ν. 4399/2016 (στο συγκεκριμένο καθεστώς εντάχθηκε αργότερα η επένδυση της ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ).

Τον Μάρτιο του 2021 η προκήρυξη τροποποιήθηκε με απόφαση του τότε αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκου Παπαθανάση (αφορούσε τις γενικές κανονιστικές αποφάσεις και όχι προσωπική έγκριση της επένδυσης της Coffee Island).

Η ατομική υπαγωγή εγκρίθηκε στις 26 Οκτωβρίου του 2021 από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με υπογραφή του τότε αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Ερευνας και Καινοτομίας, Φωκίωνα Ζαΐμη. Στο ΦΕΚ προβλέπεται ενισχυόμενο κόστος 2.771.378,24 ευρώ και φορολογική απαλλαγή 1.247.120,21 ευρώ, δηλαδή 45%. Η επένδυση αφορούσε την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας και τον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου επεξεργασίας καφέ στη ΒΙΠΕ Πατρών.

Ο κ. Ζαΐμης παραμένει αντιπεριφερειάρχης, αλλά πλέον της Αχαΐας. Το χαρτοφυλάκιο Επιχειρηματικότητας, Ερευνας και Καινοτομίας έχει σήμερα ο Παναγιώτης (Τάκης) Παπαδόπουλος, με την αρμόδια Περιφέρεια να καλείται, πλέον, να διαπιστώσει εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αυτοδίκαιης ανάκλησης και να προχωρήσει στις απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες.

Το κρίσιμο σημείο

Η φοροαπαλλαγή που εγκρίθηκε για την εταιρεία των Coffee Island δεν ήταν χρηματική επιχορήγηση. Επομένως, ενδεχόμενη ανάκληση δεν σημαίνει ότι η εταιρεία υποχρεώνεται αυτόματα να επιστρέψει 1,247 εκατ. ευρώ. Εάν έχει αξιοποιήσει μέρος του εγκεκριμένου φορολογικού οφέλους, θα πρέπει να προσδιοριστεί το ποσό που υπόκειται σε ανάκτηση. Η ουσία είναι, λοιπόν, εάν η Περιφέρεια θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες και ποιο ποσό έχει πράγματι αξιοποιήσει η εταιρεία.

Η δεύτερη ενίσχυση των 59.782 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Η εξέλιξη με τη φοροαπαλλαγή δεν είναι η μόνη οικονομική πτυχή της δραστηριότητας της ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ Α.Ε. που ανέδειξε η «DEALnews», στο φύλλο της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου του 2026. Στο προηγούμενο ρεπορτάζ της εφημερίδας καταγράφηκε και μια δεύτερη, εντελώς διαφορετική ενίσχυση προς την εταιρεία πίσω από την Coffee Island, αυτή τη φορά από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Συγκεκριμένα, στις 10 Ιουνίου του 2025 η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), με την απόφαση Α22/Σ19/2025, ενέκρινε τη μεταφορά συνολικού ποσού 56,79 εκατ. ευρώ σε ειδικούς δεσμευμένους λογαριασμούς 759 δικαιούχων του προγράμματος «Εξοικονομώ – Επιχειρώ». Στην εγγραφή 704, με αριθμό αίτησης EE-4209, καταγράφεται η ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ Α.Ε., με ΑΦΜ 800563867, ως δικαιούχος εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης 59.782,28 ευρώ.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτεί παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων. Ωστόσο, η καταχώριση τεκμηριώνει την έγκριση και τη δέσμευση των πόρων, όχι ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ή ότι το σύνολο του ποσού έχει αποδεσμευτεί οριστικά υπέρ της επιχείρησης.

Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση είναι ανεξάρτητη από το επενδυτικό σχέδιο του εργοστασίου στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών και δεν επηρεάζεται αυτόματα από ενδεχόμενη ανάκληση της υπαγωγής του στον αναπτυξιακό νόμο. Παραμένει, όμως, ανοιχτό το ερώτημα ποιο ποσό έχει πράγματι εκταμιευτεί και ποιες ενεργειακές παρεμβάσεις έχουν πιστοποιηθεί.