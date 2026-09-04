«Αφεντικό θέλω άδεια, έχω να πάω στη Vice City»

Λόγος να πάρει κανείς άδεια συνήθως είναι οι καλοκαιρινές διακοπές, εκείνες του χειμώνα, το Πάσχα, κάνα ταξίδι ή απλώς για χαλάρωση και κάλυψη υποχρεώσεων. Αυτό όμως που θα ακούσουν σύντομα managers στον κόσμο -και μάλιστα μαζικά- κάποτε δεν θα έβγαζε καθόλου νόημα, στο σήμερα όμως φαίνεται απολύτως λογικό (για κάποιους). Διότι τα νέα αδειόχαρτα των εργαζόμενων κρύβουν από πίσω διακοπές λόγω… GTA!

Μιλάμε για το GTA VI, το παιχνίδι που έχει καταφέρει να αποκτήσει status πολιτιστικού γεγονότος πριν καν κυκλοφορήσει. Η Rockstar Games έχει ήδη βάλει εκατομμύρια gamers σε κατάσταση αναμονής και, όσο πλησιάζει η 19η Νοεμβρίου, φαίνεται πως η κατάσταση περνάει από το «περιμένω το παιχνίδι» στο «πρέπει να οργανώσω τη ζωή μου γύρω από αυτό».

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, υπάρχουν ήδη εργαζόμενοι που σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν τις ημέρες άδειάς τους για να βυθιστούν ολοκληρωτικά στον κόσμο του παιχνιδιού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ένας προγραμματιστής και πατέρας τριών παιδιών, που έχει αποφασίσει να πάρει πέντε ημέρες άδεια και, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, μόλις το GTA VI βγει στην αγορά θα «κλείσει την πόρτα της σπηλιάς του».

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Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας εργαζόμενης στον χώρο των ιατρικών πωλήσεων, η οποία έχει ήδη βάλει στο ημερολόγιό της την εβδομάδα της κυκλοφορίας. Εφόσον η 19η Νοεμβρίου παραμείνει η ημερομηνία κυκλοφορίας, η ίδια σκοπεύει να απουσιάσει από τη δουλειά για ολόκληρη την εβδομάδα.

Πέντε ημέρες άδεια για ένα videogame; Για τον άνθρωπο που δεν έχει ακουμπήσει ποτέ χειριστήριο, ακούγεται παράλογο. Για εκείνον όμως που έχει περάσει αμέτρητες ώρες στο Los Santos, έχει μεγαλώσει με το GTA και περιμένει το Vice City από την εποχή που η Rockstar ανακοίνωσε για πρώτη φορά το παιχνίδι, είναι σχεδόν… επένδυση.

Την ίδια ώρα οι εργοδότες έχουν λόγο να ανησυχούν

Σύμφωνα με έρευνα που επικαλείται το δημοσίευμα και στην οποία συμμετείχαν 2.000 gamers, τα βραδινά gaming sessions μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγικότητα της επόμενης ημέρας, με την απώλεια παραγωγικού χρόνου να φτάνει περίπου τις δύο ώρες.

Ας είμαστε ειλικρινείς, το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι η άδεια, αλλά το «θα παίξω μόνο μία ώρα πριν κοιμηθώ». Ίσως είναι το μεγαλύτερο ψέμα που θα ειπωθεί στις 19 Νοεμβρίου.

Γιατί κάπου στις 23:30 θα έχεις πει «άλλο ένα mission και κλείνω». Στις 02:00 θα έχεις αλλάξει outfit, θα έχεις αγοράσει κάποιο αυτοκίνητο που δεν χρειάζεσαι, θα έχεις κάνει μια παράκαμψη για κάτι εντελώς άσχετο με την αποστολή και στις 04:17 θα αναρωτιέσαι γιατί χτυπάει ήδη το ξυπνητήρι.

Και κάπως έτσι, η επόμενη ημέρα στο γραφείο θα αποκτήσει μια νέα μορφή επαγγελματικής υπευθυνότητας: καφές, ακουστικά και βλέμμα ανθρώπου που έχει δει πράγματα στη Vice City.

Αν, λοιπόν, τις επόμενες εβδομάδες δείτε συναδέλφους να ζητούν ξαφνικά πενθήμερη άδεια χωρίς να έχουν κλείσει αεροπορικά εισιτήρια, μην κάνετε πολλές ερωτήσεις. Ίσως απλώς έχουν… σημαντικές προσωπικές υποχρεώσεις.

Με λίγα λόγια, μη σας φανεί περίεργο αν η 19η Νοεμβρίου, η μέρα που θα κάνει πρεμιέρα το GTA VI- btw. και Παγκόσμια Ημέρα του Άντρα- μη σας φανεί περίεργο αν θεσπιστεί και επίσημα ως αργία.

Γιατί υπάρχουν deadlines που μπορούν να περιμένουν. Η Vice City, όχι.