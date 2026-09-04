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Λεβαδειακός: «Προσφεύγουμε στο CAS - Η ιστορία της υπόθεσης δεν τελειώνει εδώ!»

Οι Βοιωτοί δεν μένουν άπραγοι μετά τη δικαίωση του Αστέρα AKTOR από την επιτροπή εφέσεων της ΕΠΟ.

Λεβαδειακός: «Προσφεύγουμε στο CAS - Η ιστορία της υπόθεσης δεν τελειώνει εδώ!»
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Μπορεί ο Αστέρας AKTOR να δικαιώθηκε από την επιτροπή εφέσεων της ΕΠΟ και να πήρε τη θέση του Λεβαδειακού στο Κύπελλο Ελλάδας, ωστόσο οι Βοιωτοί δεν μένουν με σταυρωμένα χέρια.

Συγκεκριμένα εξέδωσαν σκληρή ανακοίνωση προς πάσα κατεύθυνση, στην οποία κάνουν ξεκάθαρο ότι θα προσφύγουν στο CAS για να αλλάξει η απόφαση της Ομοσπονδία, στην οποία κάνουν ολομέτωπη επίθεση.

Η ανακοίνωση

«Απόφαση-έκτρωμα που προσβάλλει την κοινή λογική – προσφεύγουμε στο CAS!

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός πληροφορήθηκε την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, με την οποία, με ψήφους 2-1, ανατρέπεται η πρωτόδικη απόφαση που είχε δικαιώσει την ομάδα μας στην υπόθεση του αγώνα Κυπέλλου με τον Αστέρα Aktor.

Μια απόφαση που αποτελεί πρωτοφανή και εξόφθαλμη διαστρέβλωση της ουσίας της υπόθεσης και δημιουργεί ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Λεβαδειακός αγωνίστηκε, επικράτησε με 2-0 του Αστέρα Aktor και πανηγύρισε μια απολύτως δίκαιη πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. Στη συνέχεια, βρέθηκε να τιμωρείται για ένα μηχανογραφικό λάθος που δεν προκλήθηκε από την ΠΑΕ, αλλά από το ίδιο το σύστημα καταχώρισης της ΕΠΟ.

Και όμως, σε δεύτερο βαθμό, η επιτροπή, υπό την προεδρία της αναπληρώτριας προέδρου κ.Αγγελικής Μακρυγεώργου που καθόρισε και το αποτέλεσμα, με πλειοψηφία και όχι ομόφωνα, κάτι που είναι πρωτόγνωρο για τις αποφάσεις της συγκεκριμένης επιτροπής τα τελευταία χρόνια.

Η ιστορία αυτής της υπόθεσης δεν τελειώνει εδώ, καθώς είναι αυτονόητο ότι θα προσφύγουμε στο CAS».

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