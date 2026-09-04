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Νέα ατυχία για τον Παναθηναϊκό AKTOR: Θλάση ο Ρογκαβόπουλος

Ο διεθνής φόργουορντ άρχισε ήδη θεραπεία και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά. 

Νέα ατυχία για τον Παναθηναϊκό AKTOR: Θλάση ο Ρογκαβόπουλος
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Μετά τον Κέντρικ Ναν και τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβιτς, το… κακό τρίτωσε στον Παναθηναϊκό AKTOR. Τρίτος τραυματισμός για το «τριφύλλι», ενώ βρισκόμαστε στο πρώτο δεκαήμερο της προετοιμασίας. Με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο αυτή τη φορά, να έχει υποστεί θλάση.

Ο διεθνής φόργουορντ αισθάνθηκε ενοχλήσεις και προκάλεσε ανησυχία στο φιλικό με το Μαρούσι. Αμέσως πήγε στο «ΥΓΕΙΑ» για τις απαραίτητες εξετάσεις. Με τη διάγνωση να είναι θλάση στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού ποδιού.

Ο «Ρόγκα» άρχισε άμεσα θεραπευτική αγωγή και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί.

Η ενημέρωση της «πράσινης» ΚΑΕ:

«Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού του ποδιού κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης με το Μαρούσι.

Ξεκίνησε ήδη να ακολουθεί ειδική θεραπευτική αγωγή και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί».

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