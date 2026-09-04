Red Bull Dance Your Style

Οι 16 καλύτεροι street dancers στην Ελλάδα σε εκρηκτικά 1v1 battles. Eσύ αποφασίζεις τον νικητή!

Red Bull Dance Your Style
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'Eλα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, στο Mediterranean Cosmos, στη Θεσσαλονίκη, και ψήφισε τον μεγάλο νικητή που θα ταξιδέψει στον Παγκόσμιο Τελικό στη Ζυρίχη.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο εθνικό τελικό του Red Bull Dance Your Style ξεκίνησε. Στις 19 Σεπτεμβρίου, το αμφιθέατρο της εξωτερικής πλατείας του Mediterranean Cosmos μετατρέπεται σε πίστα χορευτικής μάχης. Οι δεκαέξι φιναλίστ που ξεχώρισαν στους προκριματικούς αγώνες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης θα διεκδικήσουν τον τίτλο του καλύτερου street dancer της χώρας και το εισιτήριο για τον παγκόσμιο τελικό.

https://www.instagram.com/p/Dcs3BclI6OZ/

Το Red Bull Dance Your Style είναι ένα διαφορετικό χορευτικό event: δεν υπάρχει κριτική επιτροπή, καθώς το κοινό είναι εκείνο που αποφασίζει, ζωντανά, ποιος περνάει στον επόμενο γύρο. Freestyle, χωρίς περιορισμούς σε στιλ ή τεχνική - μόνο προσωπικότητα, ενέργεια και σύνδεση με το κοινό στα μοναδικά 1v1 battles.

Ο νικητής ή η νικήτρια της βραδιάς θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον παγκόσμιο τελικό του Red Bull Dance Your Style, που θα διεξαχθεί στη Ζυρίχη στις 24 Οκτωβρίου, μαζί με τους καλύτερους χορευτές από όλο τον κόσμο.

Μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις

Πέρα από 1v1 battles, η βραδιά του εθνικού τελικού θα περιλαμβάνει και special shows. Η LILA, η πολυπλατινένια και διαμαντένια Ελληνίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και performer, θα παρουσιάσει ένα μοναδικό μουσικό act, ενώ η ομάδα των Volcanoz Cheerleading θα χαρίσει στο κοινό ένα εντυπωσιακό χορευτικό θέαμα.

Οι hosts της βραδιάς, 12ος Πίθηκος, ο οποίος θα ξεσηκώσει το κοινό μέσα από τα κομμάτια του, μαζί με τον Saspens, θα δώσουν το σύνθημα για την έναρξη των battles και θα εμψυχώσουν τους διαγωνιζόμενους να ξεπεράσουν τα όριά τους στο dance floor. Στα decks, ο DJ Amazeme θα κρατήσει την ατμόσφαιρα στο κόκκινο μέχρι το τέλος της βραδιάς.

Σε περιμένουμε το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, στο αμφιθέατρο της εξωτερικής πλατείας του Mediterranean Cosmos, για να ζήσουμε μαζί τον παλμό του πιο αγαπημένου street dance event!

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