Παναθηναϊκός: Η απόφαση του Νίστρουπ για Ουναΐ ενόψει ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με το… δεξί και στο Κύπελλο Ελλάδας, επικρατώντας της Νίκης Βόλου με 1-0, ωστόσο όλοι είχαν την προσοχή τους στραμμένη στον Αζεντίν Ουναΐ και όχι άδικα.

Οι «πράσινοι» κατάφεραν την ύστατη ώρα να κάνουν το… μπαμ του καλοκαιριού και να αποκτήσουν για τα επόμενα τέσσερα χρόνια τον έμπειρο Μαροκινό χαφ, ανεβάζοντας επίπεδο τη μεσαία τους γραμμή.

Ο 26χρονος παρακολούθησε από κοντά το παιχνίδι με τη θεσσαλική ομάδα και πλέον είναι έτοιμος να μπει σε ρυθμούς προπονήσεων με το «τριφύλλι» ενόψει και του πρώτου ντέρμπι της σεζόν κόντρα στον ΠΑΟΚ (6/9, 21:30).

Αυτό που μένει να φανεί είναι αν ο Τζέικομπ Νίστρουπ θα τον χρησιμοποιήσει απέναντι στους Θεσσαλονικείς , με τον Δανό τεχνικό να αναφέρει μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ότι πρώτα θα κάνει ανάλυση της κατάστασης του Ουναΐ κι εν συνεχεία θα πάρει μαζί με τον Μαροκινό την τελική απόφαση.

Βέβαια από την στιγμή που ο τεχνικός του Παναθηναϊκού δεν απέκλεισε κανένα ενδεχόμενο τα πάντα παραμένουν ανοιχτά για την παρουσία του 26χρονου χαφ στην αποστολή για το ντέρμπι με τον «δικέφαλο».