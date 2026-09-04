· ΑΕΚ

Φυσιοθεραπευτές της ΑΕΚ έσπευσαν να βοηθήσουν γυναίκα που έχασε τις αισθήσεις της στο αεροδρόμιο

Σημαντική ήταν η συμβολή των φυσιοθεραπευτών της ΑΕΚ σε ένα απρόοπτο περιστατικό στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς έσπευσαν άμεσα να βοηθήσουν γυναίκα που έχασε τις αισθήσεις της, προσφέροντάς της τις πρώτες βοήθειες.

Φυσιοθεραπευτές της ΑΕΚ έσπευσαν να βοηθήσουν γυναίκα που έχασε τις αισθήσεις της στο αεροδρόμιο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Λίγο πριν από την αναχώρηση της αποστολής της ΑΕΚ με προορισμό την Κωνσταντινούπολη, όπου η Ένωση θα αντιμετωπίσει την Καϊσέρισπορ σε φιλική αναμέτρηση το Σάββατο (5/9), σημειώθηκε ένα απρόοπτο περιστατικό.

Μια γυναίκα που βρισκόταν στον χώρο του αεροδρομίου έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις της, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους. Ο συνοδός της κάλεσε άμεσα σε βοήθεια, με τους φυσιοθεραπευτές της ΑΕΚ να αντιδρούν χωρίς δεύτερη σκέψη.

Οι δύο άνθρωποι του ιατρικού επιτελείου της Ένωσης έσπευσαν στο σημείο και παρείχαν άμεσα τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες. Χάρη στην έγκαιρη και ψύχραιμη παρέμβασή τους, η γυναίκα ανέκτησε τις αισθήσεις της.

Όσα αναφέρει η ΚΑΕ ΑΕΚ:

«Στην καθημερινότητα, μακριά και πέρα από αγώνες, αντιλαμβάνεσαι (τελικά), ότι σημαντικότερο στη ζωή είναι η ίδια η ζωή!

Εμείς, oι αθλητές, οι προπονητές, και τα στελέχη της «Βασίλισσας», ανακουφισμένοι πλέον από την εξέλιξη, αισθανόμαστε την ανάγκη να συγχαρούμε δημόσια τους φυσιοθεραπευτές μας, οι οποίοι κινήθηκαν άμεσα και ένας συνάνθρωπός μας ανέκτησε τις αισθήσεις του στο «Ελ. Βενιζέλος», λίγο πριν από την αναχώρησή μας για την Κωνσταντινούπολη. Η παρέμβασή τους - τη στιγμή, που όλος ο κόσμος είχε «παγώσει» κατά τη σπαρακτική έκκληση του συνοδού της για βοήθεια - υπήρξε καταλυτική.

Η αίσθηση του καθήκοντος και η ευσυνειδησία των συναδέλφων μας, παράδειγμα προς μίμηση για όλους.

Υπερήφανοι για εσάς, Αλέξανδρε & Δημήτρη».

COMMENTS
LATEST NEWS
19:02 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: «Σκαλώνει» η μετακίνηση Κουτέσα στη Σερβέτ

18:39 SUPER LEAGUE

«Κοντά στη μεταγραφή του Μπάντζι ο Λεβαδειακός»

18:29 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Η ανακοίνωση για τα εισιτήρια με τον Βόλο στο Κύπελλο

18:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της League Phase

18:13 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Η ενημέρωση για τις περιπτώσεις των Νους και Αποστολάκη στον Ολυμπιακό

18:06 GREEK BASKET LEAGUE

Τρινκιέρι: «Θα πρέπει να είμαστε πολύ καλοί στο να ενσωματώσουμε τους Οσμάν, Καλάθη και Μπαζίνα»

17:58 MVP

«Αφεντικό θέλω άδεια, έχω να πάω στη Vice City»

17:51 ΜΠΑΣΚΕΤ

Φυσιοθεραπευτές της ΑΕΚ έσπευσαν να βοηθήσουν γυναίκα που έχασε τις αισθήσεις της στο αεροδρόμιο

17:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός: «Προσφεύγουμε στο CAS - Η ιστορία της υπόθεσης δεν τελειώνει εδώ!»

17:36 SUPER LEAGUE

Η ανάρτηση του Ροντινέι για Μεντιλίμπαρ και Ρέτσο (pics)

17:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Βόμβα» στο Κύπελλο Ελλάδας: Δικαιώθηκε ο Αστέρας AKTOR - Εκτός League Phase ο Λεβαδειακός!

17:15 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Η απόφαση του Νίστρουπ για Ουναΐ ενόψει ΠΑΟΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας