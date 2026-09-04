Φυσιοθεραπευτές της ΑΕΚ έσπευσαν να βοηθήσουν γυναίκα που έχασε τις αισθήσεις της στο αεροδρόμιο

Λίγο πριν από την αναχώρηση της αποστολής της ΑΕΚ με προορισμό την Κωνσταντινούπολη, όπου η Ένωση θα αντιμετωπίσει την Καϊσέρισπορ σε φιλική αναμέτρηση το Σάββατο (5/9), σημειώθηκε ένα απρόοπτο περιστατικό.

Μια γυναίκα που βρισκόταν στον χώρο του αεροδρομίου έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις της, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους. Ο συνοδός της κάλεσε άμεσα σε βοήθεια, με τους φυσιοθεραπευτές της ΑΕΚ να αντιδρούν χωρίς δεύτερη σκέψη.

Οι δύο άνθρωποι του ιατρικού επιτελείου της Ένωσης έσπευσαν στο σημείο και παρείχαν άμεσα τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες. Χάρη στην έγκαιρη και ψύχραιμη παρέμβασή τους, η γυναίκα ανέκτησε τις αισθήσεις της.

Όσα αναφέρει η ΚΑΕ ΑΕΚ:

«Στην καθημερινότητα, μακριά και πέρα από αγώνες, αντιλαμβάνεσαι (τελικά), ότι σημαντικότερο στη ζωή είναι η ίδια η ζωή!

Εμείς, oι αθλητές, οι προπονητές, και τα στελέχη της «Βασίλισσας», ανακουφισμένοι πλέον από την εξέλιξη, αισθανόμαστε την ανάγκη να συγχαρούμε δημόσια τους φυσιοθεραπευτές μας, οι οποίοι κινήθηκαν άμεσα και ένας συνάνθρωπός μας ανέκτησε τις αισθήσεις του στο «Ελ. Βενιζέλος», λίγο πριν από την αναχώρησή μας για την Κωνσταντινούπολη. Η παρέμβασή τους - τη στιγμή, που όλος ο κόσμος είχε «παγώσει» κατά τη σπαρακτική έκκληση του συνοδού της για βοήθεια - υπήρξε καταλυτική.

Η αίσθηση του καθήκοντος και η ευσυνειδησία των συναδέλφων μας, παράδειγμα προς μίμηση για όλους.

Υπερήφανοι για εσάς, Αλέξανδρε & Δημήτρη».