ΟΦΗ: Η ενημέρωση για τις περιπτώσεις των Νους και Αποστολάκη στον Ολυμπιακό

Ο ΟΦΗ έκανε δύο μεγάλες πωλήσεις στον Ολυμπιακό, με τους Τιάγκο Νους και Γιάννη Αποστολάκη να πηγαίνουν στους Πειραιώτες.

Ο Αργεντινός θα ενσωματωθεί στους «ερυθρόλευκους» μετά το τέλος των υποχρεώσεων των Κρητικών στη League Phase του Europa League, ενώ ο Έλληνας μέσος από το επόμενο καλοκαίρι, όντας παράλληλα ο πρώτος παίκτης από τις ακαδημίες των Κρητικών που φεύγει με μεταγραφή.

Παρά τα όσα όμως είδαν το φως της δημοσιότητας τις προηγούμενες ημέρες και ήθελαν τους δύο ποδοσοφαιριστές να έχουν ενταχθεί ήδη στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Συγκεκριμένα δεν έχει γίνει καμία ανακοίνωση από τις δύο ομάδες και ο λόγος είναι απλός. Τόσο ο Νους, όσο και ο Αποστολάκς αποτελούν κανονικά μέλη του ΟΦΗ και όχι του Ολυμπιακού, όπως τονίζουν οι Κρητικοί.

Δεν μιλάμε για δανεισμό των δύο στους Ομιλήτες, αλλά για ενεργά συμβόλαια με την ομάδα του Χρήστου Κόντη και αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχουν γίνει ανακοινώσεις.

Η πρώτη επίσημη θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο, όταν και ο Νους θα αποτελέσει επίσημα μέλος του Ολυμπιακού, ενώ η δεύτερη θα γίνει με την έλευση του Αποστολάκη το ερχόμενο καλοκαίρι.

Παράλληλα οι Κρητικοί έδειξαν για ακόμα μία φορά την στήριξή τους στους νεαρούς ποδοσφαιριστές, ανακοινώντας την επέκταση της συνεργασίας τους με τους Χνάρη και Λαγουδάκη.

Η ανακοίνωση για Λαγουδάκη και Χνάρη

«Η στήριξη στους ποδοσφαιριστές που προέρχονται από την Elite Ακαδημία, δεν είναι απλώς μια επιλογή, αλλά αποτελεί στρατηγική απόφαση για το μέλλον της ομάδας μας.

Έχοντας ως γνώμονα αυτή τη φιλοσοφία, η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 προχωρά στην ανανέωση των συμβολαίων δύο νεαρών ποδοσφαιριστών της, επιβραβεύοντας έτσι την εξέλιξή τους και δείχνοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη της προς το πρόσωπό τους.

Ο λόγος για τους Κωνσταντίνο Λαγουδάκη και Μάνο Χνάρη, οι οποίοι υπέγραψαν νέο συμβόλαιο με την ομάδα μας, ως το καλοκαίρι του 2029.

Οι δυο νεαροί ποδοσφαιριστές, το συμβόλαιο των οποίων επρόκειτο να ολοκληρωθεί το προσεχές καλοκαίρι, έχουν περάσει απ’ όλα τα ηλικιακά κλιμάκια της Ακαδημίας μας, αφού ανήκουν στον ΟΦΗ από την ηλικία των 13 και 12 ετών αντίστοιχα και θα συνεχίσουν να αποτελούν δύο περιουσιακά στοιχεία της ομάδας τόσο για το παρόν, όσο για το μέλλον».