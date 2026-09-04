Νίκη Βόλου: Ευχαριστήρια ανακοίνωση στον Παναθηναϊκό για τη φιλοξενία

Η Νίκη Βόλου μπορεί να γνώρισε την ήττα με 1-0 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, όμως έφυγε από την Αθήνα έχοντας μόνο θετικά λόγια για τη φιλοξενία που έτυχε από τους «πράσινους».

Η παρουσία των φίλων της θεσσαλικής ομάδας στις εξέδρες του ΟΑΚΑ ήταν ιδιαίτερα έντονη, με τους φιλάθλους της Νίκης να δίνουν το δικό τους χρώμα στην αναμέτρηση της 3ης Σεπτεμβρίου.

Μετά το παιχνίδι, η ΠΑΕ Νίκη Βόλου εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ευχαρίστησε τον Παναθηναϊκό για τη στάση του απέναντι τόσο στην αποστολή όσο και στους φιλάθλους της που ταξίδεψαν στην Αθήνα για να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει

«Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει θερμά την ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την άψογη φιλοξενία και εξυπηρέτηση που παρείχε στην αποστολή της ομάδας μας, στους φιλάθλους μας, καθώς και στους αξιωματούχους της ΠΑΕ, κατά τη μεταξύ μας αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ, το βράδυ της 3ης Σεπτεμβρίου, για το Κύπελλο Ελλάδος.

Από την πρώτη στιγμή της άφιξής μας στο Ολυμπιακό Στάδιο έως και την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, οι άνθρωποι της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στάθηκαν με επαγγελματισμό, διάθεση συνεργασίας και σεβασμό απέναντι στην ομάδα και τον κόσμο της Νίκης Βόλου.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η μέριμνα για την ομαλή και ασφαλή παρουσία των φιλάθλων μας, οι οποίοι έδωσαν δυναμικό «παρών» στις εξέδρες του ΟΑΚΑ.

Τέτοιες συμπεριφορές και πρακτικές τιμούν το ελληνικό ποδόσφαιρο και αποδεικνύουν πως ο αθλητισμός μπορεί και πρέπει να αποτελεί χώρο αμοιβαίου σεβασμού, συνεργασίας και πολιτισμού.

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου ευχαριστεί θερμά την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και τους ανθρώπους της για την εξαιρετική συνεργασία και φιλοξενία και εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της αγωνιστικής περιόδου».