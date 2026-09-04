Βόλος: Με Μεντίλ, αλλά χωρίς τρεις η αποστολή με Ολυμπιακό

Με μία επιστροφή οι Βολιώτες απέναντι στους Πειραιώτες.

Βόλος: Με Μεντίλ, αλλά χωρίς τρεις η αποστολή με Ολυμπιακό
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Με τον Ολυμπιακό να αποτελεί τον επόμενο αντίπαλό του, ο Βόλος ολοκληρώνει την προετοιμασία του για την αναμέτρηση του Σαββάτου (5/9, 19:00) στο Πανθεσσαλικό, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Κώστας Μπράτσος βλέπει ένα σημαντικό αγωνιστικό πρόβλημα να λύνεται, καθώς ο Μεντίλ ξεπέρασε τον τραυματισμό που τον είχε κρατήσει εκτός και επιστρέφει στις επιλογές του τεχνικού επιτελείου.

Αντίθετα, από το ματς με τους Πειραιώτες θα απουσιάσουν οι Πιέρ-Γκαμπριέλ, Λεκούς και Κάτσικας, οι οποίοι παραμένουν εκτός δράσης.

Η αποστολή

Σιαμπάνης, Κοσέλεφ, Μύγας, Ες Σαουμπί, Κάργας, Ατζιάκουα, Μεντίλ, Λυκουρίνος, Τσοκάνης, Φάμπιο, Γκαραβέλας, Μπάρε, Κόμπα, Γρόσδης, Ρεγκίς, Φουρτάδο, Τζόκα, Λάμπρου, Γκονζάλες, Χαραλαμπόγλου, Ουρτάδο.

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