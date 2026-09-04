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ΑΕΚ: «Σκαλώνει» η μετακίνηση Κουτέσα στη Σερβέτ

Ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή με δηλώσεις του ρίχνει ευθύνες στην ομάδα της Ελβετίας, καθώς τελευταία στιγμή άλλαξε τους όρους της συμφωνίας.

ΑΕΚ: «Σκαλώνει» η μετακίνηση Κουτέσα στη Σερβέτ
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Ο Ντέρεκ Κουτέσα βρισκόταν… μια υπογραφή μακριά από τη Σερβέτ. Με τον ποδοσφαιριστή να έχει ταξιδέψει στη Γενεύη για να ολοκληρώσει τη συμφωνία με τον ελβετικό σύλλογο. Όμως, τελευταία στιγμή φαίνεται πως υπάρχει εμπλοκή στην υπόθεση.

Ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, Πολ Μπόλεντορφ, έκανε δηλώσεις στη TDG. Εκεί αποκάλυψε πως η Σερβέτ τελευταία στιγμή θέλησε να αλλάξει τους όρους της συμφωνίας.

«Είμαστε έκπληκτοι από αυτήν την κατάσταση. Η Σερβέτ ήταν αυτή που επικοινώνησε μαζί μας. Οι διαδικασίες προχώρησαν με την ΑΕΚ προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, την οποία επιθυμούσε η Σερβέτ», είπε ο εκπρόσωπος του Κουτέσα και συνέχισε:

«Είχε προτείνει στον Ντέρεκ ένα μακροχρόνιο συμβόλαιο. Όλοι συμφώνησαν ότι η ιατρική του εξέταση ήταν εντάξει και φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση με επιπλοκές που δεν καταλαβαίνω».

Ο αθλητικός διευθυντής της Σερβέτ, Τζον Γουίλιαμς, είπε από την πλευρά του: «Ο Ντέρεκ εξακολουθεί να είναι το plan A για εμάς. Όμως με αυτά τα νέα δεδομένα, μετά την ιατρική εξέταση, πρέπει να επανεξετάσω την πρότασή μας. Είμαστε έτοιμοι να του προτείνουμε ένα τριετές συμβόλαιο, αλλά θα πρέπει και η ΑΕΚ να μειώσει το ποσό της μεταγραφής που ζητά».

Οι αναφορές στα ΜΜΕ της Ελβετίας, θέλουν τη Σερβέτ να θέλει να δώσει στην ΑΕΚ αντί για 1 εκατ. ευρώ, 500.000. Την ίδια ώρα που και η Σιόν είναι έτοιμη να κάνει πρόταση.

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