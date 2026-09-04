Κύπελλο Ελλάδας: Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της League Phase

Η ΕΠΟ έκανε γνωστές τις ημερομηνίες και το πλήρες πρόγραμμα για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η δράση στη δεύτερη στροφή του θεσμού ξεκινάει από το «Γ. Καραϊσκάκης» με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί τον Βόλο. Τη σκυτάλη παίρνει η αναμέτρηση του ΟΦΗ με το Νέστο Χρυσούπολης στο Παγκρήτιο, ενώ η αγωνιστική ολοκληρώνεται με το Αστέρας AKTOR - Άρης.

Αναλυτικά

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου

21:45: Ολυμπιακός – Βόλος ELABET (“Γεώργιος Καραϊσκάκης”)

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

17:00: ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης (Παγκρήτιο)

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου