Κύπελλο Ελλάδας: Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της League Phase

Η ΕΠΟ γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσης το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας 

Κύπελλο Ελλάδας: Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της League Phase
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Η ΕΠΟ έκανε γνωστές τις ημερομηνίες και το πλήρες πρόγραμμα για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η δράση στη δεύτερη στροφή του θεσμού ξεκινάει από το «Γ. Καραϊσκάκης» με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί τον Βόλο. Τη σκυτάλη παίρνει η αναμέτρηση του ΟΦΗ με το Νέστο Χρυσούπολης στο Παγκρήτιο, ενώ η αγωνιστική ολοκληρώνεται με το Αστέρας AKTOR - Άρης.

Αναλυτικά

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου

  • 21:45: Ολυμπιακός – Βόλος ELABET (“Γεώργιος Καραϊσκάκης”)

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

  • 17:00: ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης (Παγκρήτιο)

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

  • 17:45: Αστέρας Aktor – Άρης (“Θεόδωρος Κολοκοτρώνης”)
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