Κύπελλο Ελλάδας: Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της League Phase
Η ΕΠΟ γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσης το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας
Η ΕΠΟ έκανε γνωστές τις ημερομηνίες και το πλήρες πρόγραμμα για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Η δράση στη δεύτερη στροφή του θεσμού ξεκινάει από το «Γ. Καραϊσκάκης» με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί τον Βόλο. Τη σκυτάλη παίρνει η αναμέτρηση του ΟΦΗ με το Νέστο Χρυσούπολης στο Παγκρήτιο, ενώ η αγωνιστική ολοκληρώνεται με το Αστέρας AKTOR - Άρης.
Αναλυτικά
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου
- 21:45: Ολυμπιακός – Βόλος ELABET (“Γεώργιος Καραϊσκάκης”)
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου
- 17:00: ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης (Παγκρήτιο)
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου
- 17:45: Αστέρας Aktor – Άρης (“Θεόδωρος Κολοκοτρώνης”)
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