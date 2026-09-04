Μέσω... Σακραμέντο ο Μπεν Σίμονς επιστρέφει στο NBA

Στον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ επιστρέφει ο Μπεν Σίμονς, υπογράφοντας μονοετές συμβόλαιο με τους Σακραμέντο Κινγκς.

Όπως αναφέρει ο Σαμς Χαράνια του ESPN, η ομάδα της Καλιφόρνια προσέφερε στον Αυστραλό συμβόλαιο ύψους 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων, δίνοντάς του μια θέση στο ρόστερ και παράλληλα την ευκαιρία για το... restart.

Ο 30χρονος γκαρντ/φόργουορντ είχε επιλεχθεί στο Νο.1 του Draft το 2016 από τους Φιλαδέλφεια Σίξερς, εντυπωσιάζοντας αμέσως την λίγκα, ενώ από το 2019 μέτρησε τρεις διαδοχικές συμμετοχές σε All-Star Game.

Η συνέχεια της καριέρας του ωστόσο δεν ήταν ανάλογη καθώς οι τραυματισμοί οδήγησαν στην πτώση της απόδοσής του, με τον ίδιο να «εξαφανίζεται» αγωνιστικά από τον χάρτη.

Συνολικά στην καριέρα του, o Σίμονς έχει κατά μέσο όρο 13.1 πόντους, 7.4 ριμπάουντ και 7.2 ασίστ ανά αγώνα σε 383 παιχνίδια με τις φανέλες των 76ερς, Νετς και Κλίπερς.