Δύο αλλαγές στο πρόγραμμα της Βαλένθια στην EuroLeague

Η νέα σεζόν της EuroLeague πλησιάζει, με τη Βαλένθια να γνωστοποιεί δύο αλλαγές στο πρόγραμμά της για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Η ισπανική ομάδα θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στις 25 Σεπτεμβρίου, εκτός έδρας απέναντι στην Μπεσίκτας.

Συγκεκριμένα, η αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα για τη 16η αγωνιστική μεταφέρθηκε από τις 10 στις 11 Δεκεμβρίου, με το τζάμπολ να παραμένει στις 20:30.

Παράλληλα, αλλαγή ώρας υπήρξε και στο παιχνίδι με την Μπάγερν Μονάχου για την 25η αγωνιστική. Η αναμέτρηση, που είναι προγραμματισμένη για τις 28 Ιανουαρίου, θα ξεκινήσει στις 20:30 αντί για τις 20:00.