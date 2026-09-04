ΑΕΚ: Ήττα από την Τραμπζονσπόρ στην Κωνσταντινούπολη - Στον μικρό τελικό με Εφές

Η ΑΕΚ έδωσε ένα δυνατό φιλικό τεστ στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στην Τραμπζονσπόρ, σε ένα παιχνίδι όπου ο Ντράγκαν Σάκοτα είχε να διαχειριστεί αρκετές απουσίες. Οι Φλιώνης, Μπράουν και Φίζελ δεν ήταν διαθέσιμοι, ενώ στην αποστολή βρίσκονταν και οι Πίνκνεϊ, Πίτερσον και Λαναράς, οι οποίοι συμμετέχουν στην προετοιμασία.

Από την πλευρά της, η τουρκική ομάδα αγωνίστηκε χωρίς τον Ξαβιέ Τίλμαν. Για την ΑΕΚ, πάντως, ξεχώρισε το ντεμπούτο του Λάντερς Νόλεϊ, ο οποίος πήρε χρόνο συμμετοχής από τον Σάκοτα, έχοντας συμπληρώσει μία γεμάτη εβδομάδα προπονήσεων με τη νέα του ομάδα.

Η ΑΕΚ παρουσιάστηκε ανταγωνιστική στο πρώτο ημίχρονο, με την Τραμπζονσπόρ να πηγαίνει στα αποδυτήρια έχοντας ισχνό προβάδισμα, 35-34.

Στην τρίτη περίοδο, ωστόσο, οι Τούρκοι ανέβασαν την απόδοσή τους και κατάφεραν να ξεφύγουν στο σκορ. Η Τραμπζονσπόρ έκλεισε το δεκάλεπτο στο 58-50, με την ΑΕΚ να σημειώνει μόλις 16 πόντους στο συγκεκριμένο διάστημα.

Στην τελευταία περίοδο η εικόνα δεν άλλαξε, καθώς η τουρκική ομάδα διατήρησε τον έλεγχο και τελικά έφτασε στη νίκη, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό του τουρνουά.

Η ΑΕΚ, από την πλευρά της, θα αγωνιστεί στον μικρό τελικό απέναντι στην Αναντολού Εφές, το Σάββατο (05/09) στις 16:30. Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο ηττήθηκε στον πρώτο ημιτελικό από την Ερόκσπορ με 77-75.

Τα δεκάλεπτα: 18-18, 35-34, 58-50, 76-66.