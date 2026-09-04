Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να διορθώνεις πράγματα όταν κάτι δεν πάει καλά»

Στην Μαγνησία για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο ταξιδεύει ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν να συνεχίσουν το νικηφόρο τους ξεκίνημα στο πρωτάθλημα.

Ένα 24ωρο περίπου πριν την αναμέτρηση, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς μίλησαν στην κάμερα του συνδρομητικού καναλιού, με τον Βάσκο τεχνικό από πλευράς του να σχολιάζει μεταξύ άλλων τις αποχωρήσεις και τις αφίξεις που υπήρξαν στο ρόστερ, ενώ αναφέρθηκε παράλληλα και στην ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια στη League Phase του Europa League.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ στην COSMOTE TV

Για τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα: “Ελπίζουμε να είναι καλά, να αποδώσουν σύμφωνα με τις δυνατότητες τους και να μας βοηθήσουν. Ο Πουέρτα είναι ένας ποδοσφαιριστής που αν και μικρός έχει καταφέρει πολλά. Ελπίζουμε να ανταποδώσει όσα επενδύσαμε πάνω του και να δείξει τον καλό του εαυτό μέσα στην ομάδα. Είναι αλήθεια πως τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να κάνει πολύ μεγάλες πωλήσεις και έτσι καταφέραμε να κάνουμε μια τόσο μεγάλη μεταγραφή, πιστεύοντας πραγματικά πως μπορεί να βοηθήσει την ομάδα να βελτιωθεί πολύ. Από την άλλη, ο Μπέιλι είναι ένας παίκτης που έχει πετύχει πολλά στην καριέρα του. Ίσως να μην έχει κάνει την κατάλληλη προετοιμασία, γι’ αυτό θα πρέπει να έχουμε υπομονή μαζί του. Πρέπει να του δώσουμε χρόνο. Είναι όμως από τους παίκτες που αν παίξει σύμφωνα με τις δυνατότητες του μπορεί να μας δώσει πολλά”.

Για τους παίκτες που έφυγαν τις τελευταίες μέρες: “Είναι κρίμα που έγινε αυτό, γιατί πραγματικά πρόκειται για παιδιά που μαζί τους έχουμε κερδίσει τα πάντα. Η προηγούμενη χρονιά δεν ήταν τόσο καλή και συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις να έχεις μια έτοιμη ομάδα και να την φτιάχνεις ξανά από την αρχή. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι είναι λίγο ή πολύ και στη ζωή. Πρέπει να διορθώνεις πράγματα όταν κάτι δεν πάει καλά. Κυρίως πρέπει ευχαριστήσουμε τα παιδιά που έφυγαν για όσα προσέφεραν στην ομάδα, να τους ευχηθούμε καλή τύχη και ελπίζουμε όλα στο μέλλον τους να είναι υπέροχα”.

Για την ευρωπαϊκή λίστα: “Τα πράγματα δεν μπορεί ποτέ να είναι τέλεια. Ήταν μια πολύ δύσκολη βραδιά για μένα με πολλές δύσκολες αποφάσεις, καθώς υπάρχουν περιορισμοί και έπρεπε να αφήσουμε κόσμο έξω από τη λίστα. Το ίδιο πρόβλημα είχα όλες τις φορές που έπρεπε να δηλώσουμε λίστα. Από τον Φεβρουάριο του 2024 που ήρθα και έπρεπε να αφήσω τέσσερις ποδοσφαιριστές εκτός, μέχρι τον Αύγουστο του 2026 που έπρεπε να μείνουν επτά παίκτες έξω από τη λίστα. Είναι αναγκαστικό λόγω των περιορισμών”.

Για το παιχνίδι στο Βόλο: “Είναι ένα παιχνίδι που είναι πολύ σημαντικό για μας και θέλουμε να συγκεντρωθούμε σε αυτό και να πιάσουμε καλή απόδοση. Έγιναν πολλά τις τελευταίες μέρες, με την ευρωπαϊκή λίστα, με τους παίκτες που ήρθαν και έφυγαν. Πράγματα που ίσως σου αποσπούν την προσοχή από το πιο σημαντικό που είναι οι αγώνες. Τώρα που ξέρουμε ποιοι είμαστε εδώ πρέπει να συγκεντρωθούμε σε αυτό που έχουμε να κάνουμε. Θέλουμε να πάμε στον Βόλο, να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να πάρουμε άλλους τρεις βαθμούς”.

Οι δηλώσεις του Σμαΐλοβιτς:

Για το ματς στη Λάρισα: “Πρώτα από όλα κερδίσαμε με 4-0 κάνοντας την δουλειά μας, που ήταν και το πιο σημαντικό. Κρατήσαμε το μηδέν και πήραμε τους τρεις βαθμούς. Ήμασταν συγκεντρωμένοι, σοβαροί, προσπαθήσαμε για το καλύτερο δυνατό και τα καταφέραμε”.

Για την αμυντική λειτουργία της ομάδας: “Δεν έχουμε δεχθεί γκολ στην Ελλάδα και αυτό είναι κάτι πολύ καλό. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι μέχρι το τέλος, αν και θα είναι δύσκολο. Είναι καλό ξεκίνημα και θέλουμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο γιατί η αμυντική λειτουργία είναι σημαντικό μέρος του παιχνιδιού μας. Είναι μια καλή αρχή και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι και να βελτιωνόμαστε”.

Για το ματς με τον Βόλο: “Θέλουμε να πάμε σε αυτό το εκτός έδρας ματς και όπως πάντα να κάνουμε την δουλειά μας. Να πάρουμε τους τρεις βαθμούς, να παίξουμε καλά, αν μπορούμε να κρατήσουμε ξανά το μηδέν. Θα είναι ένα σκληρό παιχνίδι, όπως όλα, αλλά αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε καλά την δουλειά μας”.