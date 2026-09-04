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Οριστικό με Μπακασέτα στον Παναθηναϊκό: Συνεχίζει στην Κύπρο ο διεθνής μέσος - Η νέα του ομάδα

Ο έμπειρος χαφ βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Θανάσης Μαργαρίτης

Οριστικό με Μπακασέτα στον Παναθηναϊκό: Συνεχίζει στην Κύπρο ο διεθνής μέσος - Η νέα του ομάδα
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Ο Τάσος Μπακασέτας αφήνει οριστικά τον Παναθηναϊκό και ετοιμάζεται να ανοίξει το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του στην Κύπρο για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ.

Οι τελευταίες εκκρεμότητες για τη μετακίνησή του στους «γαλαζοκίτρινους» διευθετήθηκαν, καθώς Παναθηναϊκός και ΑΠΟΕΛ έφτασαν σε συμφωνία.

Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας αναμένεται να ταξιδέψει στην Κύπρο μέσα στο επόμενο 24ωρο, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες διαδικασίες και να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του.

Στον ΑΠΟΕΛ, μάλιστα, θέλουν να εντάξουν άμεσα τον έμπειρο άσο στην καθημερινότητα της ομάδας, με στόχο να ξεκινήσει προπονήσεις και να τεθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας.

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