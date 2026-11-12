Ομπράντοβιτς: «Τα πάντα για να χαμογελούν οι παίκτες μου» - Οι δηλώσεις του ενόψει Μπαρτσελόνα

Ένα ιδιαίτερα απαιτητικό παιχνίδι περιμένει τον Παναθηναϊκό AKTOR, ο οποίος υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague, με στόχο να αξιοποιήσει την έδρα του και να προσθέσει ακόμη μία νίκη στη φετινή ευρωπαϊκή του πορεία.

Οι «πράσινοι» ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση με τους Καταλανούς, οι οποίοι βρίσκονται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.

Στην καθιερωμένη media day του Παναθηναϊκού, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε στις δυσκολίες που παρουσιάζει η Μπαρτσελόνα, στα αγωνιστικά ζητήματα της ομάδας του, αλλά και στην απουσία του Κέβιν Πάντερ από το σύνολο του Αλεξάνταρ Σέκουλιτς.

Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ψυχολογίας των παικτών, εξηγώντας πως ο ίδιος και το επιτελείο του προσπαθούν καθημερινά να διατηρούν ένα ευχάριστο περιβάλλον στις προπονήσεις.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς:

Για την Μπαρτσελόνα και τα στοιχεία που πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός: «Η Μπαρτσελόνα παίζει πολύ καλά. Έχουν 7 ή 8 σερί νίκες. Είναι αλήθεια ότι έχουν νέο προπονητή και παίκτες, αλλά παίζουν ως ομάδα. Πιστεύω ότι το κλειδί είναι να σταματήσουμε το τρανζίσιον παιχνίδι και τα επιθετικά ριμπάουντ. Πρέπει να μην έχουμε λάθη. Αν ελέγξουμε το επιθετικό κομμάτι νομίζω ότι έχουμε καλές πιθανότητες να κάνουμε καλό παιχνίδι».

Για τους παίκτες που θα είναι διαθέσιμοι: «Δεν ξέρω ακόμη, αλλά ο μόνος που δεν προπονήθηκε είναι ο Μαντζούκας. Όλοι οι υπόλοιποι είναι εδώ και είναι πολύ θετικό».

Για την απουσία του Κέβιν Πάντερ: «Ο Πάντερ είναι πολύ σημαντικός για αυτούς. Το πώς θα τους επηρεάσει η απουσία του είναι δικό τους πρόβλημα, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουν πολλούς ποιοτικούς παίκτες στην ομάδα».

Για την προσαρμοστικότητα του Παναθηναϊκού σε άμυνα και επίθεση: «Πρέπει να πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Πρέπει να φροντίζουμε τα πάντα. Να ξεκουράζουμε παίκτες, να εξηγούμε ότι κάθε επόμενο παιχνίδι είναι σημαντικό».

Για το θετικό κλίμα στις προπονήσεις: «Κάνω τα πάντα με το επιτελείο μου να χαμογελούν οι παίκτες και να έρχονται στην προπόνηση με καλή διάθεση. Ελπίζω ότι και στο μέλλον θα συνεχιστεί αυτό».