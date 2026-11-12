Μπάντιο: «Ο χρόνος θα δείξει πότε θα φτάσουμε στο 100% ως ομάδα»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Μπαρτσελόνα (13/11, 21:15) στο Telekom Center Athens, για την 11η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Μπράνκου Μπάντιο να αναλύει τα στοιχεία που θα χρειαστούν οι «πράσινοι» προκειμένου να φτάσουν στη νίκη.

Ο παίκτης του «τριφυλλιού» στάθηκε στην ταχύτητα που χαρακτηρίζει πλέον το παιχνίδι των Καταλανών, αλλά και στην ανάγκη να περιοριστούν τα επιθετικά ριμπάουντ του Τζος Νίμπο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία των συνεχόμενων προπονήσεων για την αγωνιστική συνοχή του Παναθηναϊκού, επισημαίνοντας ότι η ομάδα χρειάζεται χρόνο προκειμένου να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο απόδοσης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μπράνκου Μπάντιο:

Για το τι πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Μπαρτσελόνα: «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα δύσκολο ματς. Να προσέξουμε τον ρυθμό και να είμαστε έτοιμοι για να πάρουμε τη νίκη».

Για τις αλλαγές στην Μπαρτσελόνα σε σχέση με την περσινή σεζόν: «Η Μπαρτσελόνα έχει περισσότερη ταχύτητα σε σχέση με πέρσι, ψάχνει περισσότερο το εύκολο καλάθι στον αιφνιδιασμό, έχουν καλύτερους χειριστές της μπάλας, ενώ στο 5 έχουν τον Τζος Νίμπο, ο οποίος είναι πολύ καλός στα επιθετικά ριμπάουντ. Αυτός είναι ένας τομέας που πρέπει να προσέξουμε. Εμείς πρέπει να κάνουμε καλά τη δουλειά μας και να πάρουμε μία ακόμα νίκη».

Για τη σημασία των συνεχόμενων προπονήσεων με την ομάδα: «Είναι πολύ σημαντικό. Μας βοηθάει να χτίσουμε τη χημεία μας, ώστε να μεγαλώσουμε ως ομάδα και να καταλαβαίνουμε τι θέλουμε να κάνουμε στο γήπεδο».

Για το αν ο Παναθηναϊκός αισθάνεται μεγαλύτερη άνεση στο παιχνίδι του όσο περνάει ο χρόνος: «Όλοι μας προσαρμοζόμαστε στους ρόλους μας. Θέλουμε τη νίκη σε κάθε παιχνίδι. Πιστεύω ο χρόνος βοηθάει την ομάδα και ότι έχουμε ακόμα πολλά να μάθουμε, ώστε να βελτιωνόμαστε στο γήπεδο».

Για το πότε εκτιμά ότι ο Παναθηναϊκός θα φτάσει στο 100% της απόδοσής του: «Δεν ξέρω. Ο χρόνος θα δείξει. Δεν μπορώ να το μαντέψω, ούτε εγώ ούτε κανένας. Εμείς δουλεύουμε κάθε μέρα για να φτάσουμε τους στόχους μας».