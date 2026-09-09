Ο Federer και το Rolex Land-Dweller που έγινε μέρος μιας ξεχωριστής στιγμής

Αν υπάρχει ένας άνθρωπος στον κόσμο του τένις που μπορεί να κάνει ένα Rolex να μοιάζει ακόμη πιο ξεχωριστό από ότι είναι, αυτός είναι ο Roger Federer. Και στο φετινό US Open, ο Ελβετός δεν χρειάστηκε ούτε ρακέτα ή εμφάνιση σε αγώνα επίδειξης για να τραβήξει τα βλέμματα. Αρκούσε ένα ρολόι στον καρπό του.

Ο Federer εμφανίστηκε στο USTA Billie Jean King National Tennis Center φορώντας το Rolex Land-Dweller, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και τεχνολογικά προηγμένα μοντέλα που έχει παρουσιάσει η ελβετική ωρολογοποιία τα τελευταία χρόνια. Η περίσταση ήταν, άλλωστε, ξεχωριστή: η είσοδός του στο International Tennis Hall of Fame και δύσκολα θα μπορούσε να επιλέξει κάτι πιο ταιριαστό.

Ο Roger Federer, με το δαχτυλίδι του Hall of Famer και το ρολόι Rolex Land-Dweller στο ίδιο χέρι (AP Photo/Adam Hunger) FR110666 AP

Ο Federer αποτελεί Rolex Testimonee εδώ και 25 χρόνια, σε μία από εκείνες τις συνεργασίες που έχουν ξεπεράσει τα όρια μιας απλής εμπορικής σχέσης. Ο Ελβετός έχει συνδέσει το όνομά του με το brand όσο λίγοι αθλητές με έναν οίκο ωρολογοποιίας και δεν είναι τυχαίο ότι ήταν ένας από τους ανθρώπους που πρωταγωνίστησαν στην καμπάνια του Land-Dweller.

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Μάλιστα, πριν ακόμη το μοντέλο παρουσιαστεί επίσημα, ο Federer είχε κάνει τη δική του ανεπίσημη πρεμιέρα. Το φόρεσε σε ένα ταξίδι για σκι στις Άλπεις, λίγες ημέρες πριν η Rolex το παρουσιάσει επίσημα στην έκθεση Watches and Wonders τον Απρίλιο του 2025.

Το Rolex που κοιτάς δύο φορές

Το Land-Dweller είναι ένα μοντέλο που σχεδιάστηκε γύρω από μια σειρά σημαντικών τεχνικών και αισθητικών αλλαγών, διαθέτοντας περίπου 18 κατοχυρωμένες καινοτομίες. Η κάσα των 40 mm, το χαρακτηριστικό honeycomb καντράν και το ενσωματωμένο μπρασελέ δημιουργούν μια εμφάνιση που βρίσκεται κάπου ανάμεσα στο κλασικό Rolex DNA και σε κάτι εμφανώς πιο σύγχρονο. Στο εσωτερικό βρίσκεται ο εξαιρετικά λεπτός Calibre 7135, ένας μηχανισμός που αποτελεί σημαντικό κομμάτι της νέας ταυτότητας του μοντέλου.

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Το Land-Dweller προσφέρεται σε κάσες 36 και 40 mm, με επιλογές από white Rolesor, Everose gold και platinum. Για ένα 40άρι σε Rolesor, η τιμή βρίσκεται στα 16.450 δολάρια. Αλλά στην περίπτωση του Federer η τιμή είναι μάλλον το λιγότερο ενδιαφέρον στοιχείο.

Ο Federer δεν είναι απλώς ένας διάσημος που φόρεσε ένα Rolex σε μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση. Είναι ένας αθλητής που έχει περάσει ένα τέταρτο του αιώνα συνδέοντας την εικόνα του με την ελβετική ωρολογοποιία. Και το Land-Dweller μοιάζει σαν το επόμενο κεφάλαιο αυτής της ιστορίας.

Ένα US Open γεμάτο μεγάλα ρολόγια

Ο Federer δεν ήταν, φυσικά, ο μοναδικός που έδωσε μέχρι στιγμής αφορμή για συζήτηση στους λάτρεις της ωρολογοποιίας στη Νέα Υόρκη, με τους Carlos Alcaraz και Jimmy Fallon να εμφανίζονται με διαφορετικές εκδοχές του Rolex Daytona, ο Russell Wilson με ένα κλασικό χρυσό Day-Date, ενώ ο Travis Scott, ο Orlando Bloom και ο Jason Biggs (ο Jim Levenstein των ταινιών American Pie) κινήθηκαν σε επιλογές από Richard Mille, Porsche Design και Patek Philippe αντίστοιχα.

Jimmy Fallon και Lindsey Vonn, στο φετινό U.S. Open (AP Photo/Adam Hunger) FR110666 AP

Ωστόσο, ανάμεσα σε όλες αυτές τις εντυπωσιακές επιλογές, το Land-Dweller του Federer είχε κάτι περισσότερο από απλή λάμψη. Είχε ιστορία.