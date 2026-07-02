Wimbledon θα πει αρχοντιά και premium ωρολογοποιία

Το Wimbledon δεν ήταν απλώς ένα τουρνουά τένις, αλλά μια ολόκληρη αισθητική. Δεν είναι μόνο το γρασίδι, το αυστηρό λευκό dress code ή το γεγονός ότι ακόμα και το κοινό μοιάζει σαν να βγήκε από κατάλογο του Ralph Lauren. Είναι ίσως το μοναδικό αθλητικό γεγονός όπου μπορείς να δεις έναν άνθρωπο να πίνει σαμπάνια, να τρώει φράουλες με κρέμα και να χαζεύει τον Ζβέρεφ, χωρίς τίποτα από αυτά να δείχνει παράταιρο.

Και μέσα στα παραπάνω προσθέστε και το σωστό ρολόι. Στο Wimbledon το σωστό ρολόι είναι σχεδόν υποχρεωτικό. Είτε είσαι ένας από τους τυχερούς που έχουν θέση στο Centre Court είτε απλώς παρακολουθείς τους αγώνες από τον καναπέ σου, υπάρχει κάτι στη συγκεκριμένη διοργάνωση που σε κάνει να κοιτάζεις λίγο περισσότερο τους καρπούς των ανθρώπων.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι περισσότεροι κορυφαίοι τενίστες συνεργάζονται με οίκους υψηλής ωρολογοποιίας. Και όχι μόνο για τις φωτογραφίες μετά την απονομή. Τα σύγχρονα sports watches είναι φτιαγμένα για να αντέχουν τους κραδασμούς από τα δυνατά σερβίς, τα συνεχόμενα χτυπήματα και τις απότομες αλλαγές κατεύθυνσης, ενώ παράλληλα παραμένουν τόσο ελαφριά που σχεδόν ξεχνάς ότι τα φοράς.

Βέβαια, ας είμαστε ειλικρινείς. Οι περισσότεροι από εμάς δεν πρόκειται να φορέσουμε ποτέ ένα Richard Mille για να παίξουμε τένις. Κυρίως γιατί θα μας αγχώνει περισσότερο το ρολόι παρά το backhand. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να εμπνευστούμε.

TAG Heuer Formula 1

Το πράσινο και το λευκό του ταιριάζουν τόσο πολύ στο Wimbledon που σχεδόν περιμένεις να δεις ball boys να το φορούν. Έχει αγωνιστικό DNA, αλλά εκτός πίστας μεταφράζεται μια χαρά και στο γρασίδι.

Orient Bambino 38mm

Αν το Wimbledon είχε επιλογές για «τίμιους gentlemen», μάλλον θα φορούσε αυτό. Κλασικό, διαχρονικό και αρκετά οικονομικό ώστε να μη σε πιάσει πανικός αν ακουμπήσει κατά λάθος στο τραπέζι του club.

Tudor Black Bay Chrono 39

Από τους πιο «ισορροπημένους» χρονογράφουςτης αγοράς. Αρκετά σπορ για το γήπεδο, αρκετά κομψό για να συνεχίσεις μετά για δείπνο χωρίς να νιώθεις ότι ξέχασες να αλλάξεις ρολόι.

Bvlgari Octo Finissimo

Απίστευτα λεπτό, εξαιρετικά ελαφρύ και τόσο καλοσχεδιασμένο που περισσότερο μοιάζει με έργο βιομηχανικού design παρά με απλό ρολόι. Το φοράς και σχεδόν ξεχνάς ότι βρίσκεται στον καρπό σου.

Richard Mille RM 27

Αν ο Ναδάλ επέστρεφε στη δράση για να σηκώσει ένα ακόμα Grand Slam φορώντας Richard Mille, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα να το δούμε να γίνεται. Από την άλλη, με τα χρήματα που κοστίζει, μάλλον θα προτιμούσαμε να το βλέπουμε από τη βιτρίνα παρά να ιδρώνουμε φορώντας το.