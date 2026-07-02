· Ρεάλ Μαδρίτης

Τέλος ο Σκαριόλο από τη Ρεάλ

Η ομάδα της Μαδρίτης με επίσημη ανακοίνωσή της γνωστοποίησε το τέλος της συνεργασίας της με τον Σέρτζιο Σκαριόλο. 

Τέλος ο Σκαριόλο από τη Ρεάλ
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Η Ρέαλ ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Σέρτζιο Σκαριόλο.

Η θητεία του Ιταλού που ανέλαβε το περασμένο καλοκαίρι το τιμόνι των Μαδριλένων από τα χέρια του Τσους Ματέο, διήρκησε μόλις έναν χρόνο, χωρίς να έρθει κάποιος τίτλος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Σέρτζιο Σκαριόλο συμφώνησαν αμοιβαία να τερματίσουν τη θητεία του ως προπονητής της πρώτης ομάδας μπάσκετ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία θα είναι πάντα το σπίτι του, τον ευχαριστεί για την αφοσίωση, την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό που έχει επιδείξει στην ομάδα μας και εύχεται σε αυτόν και σε όλη την οικογένειά του τα καλύτερα σε αυτό το νέο στάδιο της ζωής τους».

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του Ισπανικού Τύπου ο Πέδρο Μαρτίνεθ είναι το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Μαδρίτης.

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