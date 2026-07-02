Παναθηναϊκός: Επέστρεψε στο «τριφύλλι» η Αρίκα Κάρτερ

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με την Αρίκα Κάρτερ.

Η Αμερικανίδα γκαρντ είχε φορέσει ξανά τη φανέλα του «τριφυλλιού» τη σεζόν 2022/23, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις και επιστρέφει πλέον για να ενισχύσει εκ νέου το ρόστερ της ομάδας.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Τζιρόνα, όπου κατέγραψε κατά μέσο όρο 6.8 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Αρίκα Κάρτερ για το τμήμα μπάσκετ γυναικών.

Η 30χρονη Αμερικανίδα γκαρντ (Ημ. γέννησης, 19.07.1996, ύψος 1.75μ.) επιστρέφει στο τριφύλλι μετά τη σεζόν 2022-2023. Τότε είχε πανηγυρίσει με την ομάδα την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας και είχε αναδειχθεί πολυτιμότερη παίκτρια.

Τη σεζόν 2025-2026 η Κάρτερ έπαιξε στη Τζιρόνα, στο ισπανικό πρωτάθλημα. Την περασμένη χρονιά η Κάρτερ είχε 6.8 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ μέσο όρο στη EuroLeague, όπου η ομάδα της κατέλαβε την τέταρτη θέση.

Το βιογραφικό της

2025–2026: Uni Girona

2024–2025: Avenida

2023–2024: Hozono Global Jairis

2022–2023: Παναθηναϊκός

2022: Astros de Jalisco

2020–2022: Movistar Estudiantes

2019–2020: Nissan CB Al-Qázeres Extremadura

2019: Phoenix Mercury»

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Αρίκα Κάρτερ σημείωσε τα εξής:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που επιστρέφω στον Παναθηναϊκό. Πιστεύω ότι θα είναι μια υπέροχη περίοδος και η ομάδα μας θα είναι δύσκολα αντιμετωπίσιμη. Ο στόχος, όπως πάντα, είναι να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και να είμαστε η καλύτερη ομάδα που μπορούμε. Προσωπικά, ανυπομονώ να διασκεδάσω και να φέρνω χαμόγελα και χαρά στον κόσμο. Είτε αυτό προέρχεται από το σκοράρισμα, είτε από το να παίζω εξαιρετική άμυνα, είτε από το να δίνω την μπάλα στις συμπαίκτριές μου. Ό,τι χρειάζεται για να βοηθήσω την ομάδα μου και να το απολαμβάνω!»