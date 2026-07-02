«Ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει δικό του τον Μικέλ Βέσγκα»

Ο ΠΑΟΚ έχει πραγματοποιήσει κρούση και βρίσκεται σε επαφές με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, για την απόκτηση του Μικέλ Βέσγκα, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο, σύμφωνα με την AS.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως ο παίκτης βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με τoν ισπανικό σύλλογο για πιθανή αποχώρηση. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μην βρίσκεται στα πλάνα του νέου προπονητή, ο οποίος θα έχει ένα ιδιαίτερα πολυπληθές ρόστερ 37 παικτών.