Euroleague: «Αναμένεται φασαρία και… άνοδος θερμοκρασίας» (vid)

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ για τα επόμενα τρία χρόνια και όπως είναι φυσιολογικό η κίνηση αυτή προκάλεσε αίσθηση.

Λίγο μετά την ανακοίνωση, η EuroLeague ανάρτησε ένα VIDEO με τον 32χρονο γκαρντ να καρφώνει εντυπωσιακά απέναντι στη Φενέρμπαχτσε και έγραψε, «Ανεβάζοντας τη θερμοκρασία. Αναμένεται φασαρία στον Πειραιά για τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ».