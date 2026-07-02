· Ολυμπιακός

Euroleague: «Αναμένεται φασαρία και… άνοδος θερμοκρασίας» (vid)

Η Euroleague με ποστάρισμά της στο Instagram σχολίασε με τον δικό της τρόπο τη μεταγραφή του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ στον Ολυμπιακό.

Euroleague: «Αναμένεται φασαρία και… άνοδος θερμοκρασίας» (vid)
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Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ για τα επόμενα τρία χρόνια και όπως είναι φυσιολογικό η κίνηση αυτή προκάλεσε αίσθηση.

Λίγο μετά την ανακοίνωση, η EuroLeague ανάρτησε ένα VIDEO με τον 32χρονο γκαρντ να καρφώνει εντυπωσιακά απέναντι στη Φενέρμπαχτσε και έγραψε, «Ανεβάζοντας τη θερμοκρασία. Αναμένεται φασαρία στον Πειραιά για τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ».

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