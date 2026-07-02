Stoiximan GBL: Ο Εβάν Φουρνιέ είναι ο MVP

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη Stoiximan GBL, με τον Εβάν Φουρνιέ να αναδεικνύεται MVP της σεζόν 2025-26. Ο Γάλλος γκαρντ είχε καθοριστική συμβολή στην πορεία των «ερυθρολεύκων» προς τον τίτλο.

Σε επίπεδο πρωταθλήματος, ο Φουρνιέ ολοκλήρωσε τη σεζόν με μέσο όρο 12.7 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ, σε 23 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα συμμετοχής ανά αγώνα, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πυλώνες της επιτυχίας του Ολυμπιακού.

Η ανακοίνωση της Stoiximan GBL:

Ο Εβάν Φουρνιέ έβαλε την… σφραγίδα του στην κατάκτηση από τον Ολυμπιακό της Stoiximan GBL και της Euroleague με αποτέλεσμα να αναδειχθεί με μεγάλη πλειοψηφία Stoiximan MVP of the Season 2025-26!

O 35χρονος Γάλλος σταρ των «ερυθρόλευκων» στην δεύτερη σεζόν του στην Stoiximan GBL αναδεικνύεται Πολυτιμότερος Παίκτης επιβεβαιώνοντας την φήμη όπως επίσης το σπουδαίο παρελθόν στο NBA και με την Εθνική Γαλλίας που τον συνόδευε στην άφιξη του στο «μεγάλο λιμάνι». Ο περιφερειακός της ομάδας του Πειραιά είχε αναδειχθεί επίσης Stoiximan MVP των Τελικών της Stoiximan GBL.

Ο Φουρνιέ επικράτησε σε όλες τις ψηφοφορίες για την ανάδειξη των Κορυφαίων της αγωνιστικής χρονιάς 2025-26, δηλαδή σε εκείνη των προπονητών και των αρχηγών των ομάδων της Stoiximan GBL της τελευταίας σεζόν, των εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε. και του φίλαθλου κοινού που έγινε μέσω του glb.com.gr και στην οποία πήραν μέρος 2.024 χρήστες.

Ο Γάλλος περιφερειακός του Ολυμπιακού πήρε το 73,17% (30 ψήφοι) των προτιμήσεων στην ψηφοφορία των δημοσιογράφων, στην οποία δεύτερος ήταν ο συμπαίκτης του στους «ερυθρόλευκους» και προηγούμενος Stoiximan MVP of the Season Σάσα Βεζένκοφ με 24,39% (10).

Ο Φουρνιέ στην ψηφοφορία των προπονητών και των αρχηγών των ομάδων του 34ου Επαγγελματικού Πρωταθλήματος συγκέντρωσε το 50% των ψήφων (11) με δεύτερο ξανά τον Βεζένκοφ με 18,18% (4).

Στην ψηφοφορία του φίλαθλου κοινού ο Φουρνιέ ήταν πάλι πρώτος με 22,16% (448) και δεύτερος ο Βεζένκοφ με 18,52% (375).

“Ευχαριστώ όλους που με ψήφισαν”, δήλωσε ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού και τόνισε: “Εκτιμώ πραγματικά αυτή τη διάκριση. Ήρθα στον Ολυμπιακό για να ανταγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδο και να κερδίζω. Αυτός ήταν ο στόχος μου από την πρώτη μέρα και δεν έχει αλλάξει. Το βραβείο του MVP είναι μια όμορφη αναγνώριση, αλλά δεν αλλάζει τον τρόπο που σκέφτομαι. Πάντα θα βάζω την ομάδα πάνω απ’ όλα“.

“Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συμπαίκτες μου, στους προπονητές και στους φιλάθλους μας“, συνέχισε ο Φουρνιέ και επισήμανε: “Χωρίς αυτούς τίποτα από αυτά δεν θα είχε την ίδια αξία“.