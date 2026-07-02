Ανακοίνωσε Φερνάντες η Τότεναμ

Δυναμικά συνεχίζει τον μεταγραφικό της σχεδιασμό η Τότεναμ, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ματέους Φερνάντες από την Γουέστ Χαμ.

Ο Πορτογάλος μέσος αποτελεί την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία των «πετεινών», με την ομάδα του Λονδίνου να βγάζει ένα ποσό κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από τα «σφυριά».

Τη φετινή σεζόν πραγματοποίησε γεμάτη χρονιά στην Premier League, καταγράφοντας συνολικά 36 συμμετοχές με απολογισμό τρία γκολ και τέσσερις ασίστ.