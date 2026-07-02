Τζόκοβιτς: «Ο Στέφανος δε βρίσκεται σε καλή φόρμα» (vid)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πέρασε με χαρακτηριστική άνεση στον επόμενο γύρο του Wimbledon, αφήνοντας εκτός τον Στέφανο Τσιτσιπά και στη συνέχεια σχολίασε την αγωνιστική εικόνα του Έλληνα πρωταθλητή.  

Τζόκοβιτς: «Ο Στέφανος δε βρίσκεται σε καλή φόρμα» (vid)
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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να υπερκεράσει το εμπόδιο του Νόβακ Τζόκοβιτς και να συνεχίσει στον επόμενο γύρο του Wimbledon, αφού ηττήθηκε από τον Σέρβο σούπερ σταρ με 3-0 σετ.

Μετά τον αγώνα μίλησε ο Τζόκοβιτς στη συνέντευξη Τύπου και αναφέρθηκε στην αγωνιστική φόρμα του Έλληνα αντιπάλου του. Πιστεύει πως δεν είναι σε καλή κατάσταση και έχει χάσει τη συγκέντρωσή του: «Δεν ξέρω αν η διαφορά ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με πριν, νομίζω δεν έχουμε παίξει άλλη φορά στο γρασίδι. Σίγουρα ο Στέφανος δεν βρίσκεται σε τόσο καλή φόρμα, όπως όταν ήταν στο Top 5 του κόσμου και έπαιζε σε τελικούς Grand Slam. Αυτό είναι προφανές. Μπορούσες να δεις ότι σε κρίσιμες στιγμές έχανε κρίσιμα χτυπήματα, που κανονικά δεν θα το έκανε».

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