Τζόκοβιτς: «Ο Στέφανος δε βρίσκεται σε καλή φόρμα» (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να υπερκεράσει το εμπόδιο του Νόβακ Τζόκοβιτς και να συνεχίσει στον επόμενο γύρο του Wimbledon, αφού ηττήθηκε από τον Σέρβο σούπερ σταρ με 3-0 σετ.

Μετά τον αγώνα μίλησε ο Τζόκοβιτς στη συνέντευξη Τύπου και αναφέρθηκε στην αγωνιστική φόρμα του Έλληνα αντιπάλου του. Πιστεύει πως δεν είναι σε καλή κατάσταση και έχει χάσει τη συγκέντρωσή του: «Δεν ξέρω αν η διαφορά ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με πριν, νομίζω δεν έχουμε παίξει άλλη φορά στο γρασίδι. Σίγουρα ο Στέφανος δεν βρίσκεται σε τόσο καλή φόρμα, όπως όταν ήταν στο Top 5 του κόσμου και έπαιζε σε τελικούς Grand Slam. Αυτό είναι προφανές. Μπορούσες να δεις ότι σε κρίσιμες στιγμές έχανε κρίσιμα χτυπήματα, που κανονικά δεν θα το έκανε».