Στον Αστέρα AKTOR ο Άλεξ Μέντεθ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Αστέρα AKTOR, με τους Αρκάδες να ανακοινώνουν την απόκτηση του Άλεξ Μέντεθ.

Ο Ισπανός αριστερός μπακ υπέγραψε συμβόλαιο ως ελεύθερος με ισχύ έως το καλοκαίρι του 2028, ενισχύοντας την αμυντική γραμμή της ομάδας.

Η ανακοίνωση του Αστέρα:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή, Alejandro Méndez García.

Ο Alex Méndez γεννήθηκε στην πόλη Elche της Ισπανίας στις 28 Ιουλίου 2001, αγωνίζεται στη θέση του αριστερού μπακ και υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2028. Τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα της 1ης κατηγορίας της Σλοβακίας, έχοντας μάλιστα συμμετοχές με γκολ και στο Confernece League.

Καλωσορίζουμε τον Alex στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε καλή επιτυχία και σπουδαίες κιτρινομπλέ στιγμές με τη φανέλα της ομάδας μας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Alcoyano 1

Zemplín Michalovce 74

DAC Dunajská Streda 97 (2)».

Στην πρώτη του δήλωση ως παίκτης του Αστέρα ΑΚΤΟR ο Μέντεθ ανέφερε:

«Για εμένα ξεκινάει μία νέα πολύ ενδιαφέρουσα πρόκληση στην καριέρα μου. Ευχαριστώ τους ανθρώπους του ΑΣΤΕΡΑ για την εμπιστοσύνη, θα την ανταποδώσω με σκληρή δυλειά. Γνωρίζω σε ποια ομάδα έρχομαι, με πολλές φιλοδοξίες και ξεκάθαρους στόχους και για αυτό την επέλεξα ανάμεσα στις προτάσεις που είχα. Ένα νέο ταξίδι ξεκινάει για εμένα, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και θα το απολαύσω αγωνιζόμενος στην Ελλάδα και στον ΑΣΤΕΡΑ».