Ο παγκόσμιος πρωταθλητής σκοποβολής, Μάκης Μίτας βρέθηκε καλεσμένος στο « Βράσε Μπάλα » με την Έλβη Μιχαηλίδου , σε μια συνέντευξη γεμάτη ουσία, ειλικρίνεια αλλά και πολύ γέλιο.

Η συνταγή που έπρεπε να ετοιμάσουν ήταν κυπριακή σαλάτα με χαλούμι με τον Μάκη παράλληλα να ανοίγεται και να μιλά για όλα. Για την πορεία του, από τα πρώτα του βήματα στη σκοποβολή σε ηλικία 12 ετών, μέχρι τη μεγάλη του διάκριση με το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που του χάρισε και την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, τους τρίτους της καριέρας του.

Ο Μίτας αποκάλυψε ότι συνεχίζει να κυνηγά το όνειρο μιας ολυμπιακής διάκρισης έχοντας ήδη βάλει στόχο να βρεθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Από την κουζίνα του «Βράσε μπάλα» δεν έλειψαν και οι προσωπικές κουβέντες με τον Μάκη να αναφέρεται στα δίδυμα παιδιά του και στη σύζυγό του, Αφροδίτη, σε μια συνέντευξη γεμάτη με αλήθεια, χιούμορ και αυθεντικότητα - όπως ακριβώς και ο ίδιος ο Ελληνας πρωταθλητής!