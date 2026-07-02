Επίσημο: Στον Βόλο ο Χάμζα Μεντίλ

Ο Βόλος ανακοίνωσε την απόκτηση του Χάμζα Μεντίλ. Ο 27χρονος αριστερός μπακ αγωνίστηκε το δεύτερο μισό της περσινής σεζόν στον Άρη, καταγράφοντας 18 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τις φανέλες των Λιλ, Σάλκε, Ντιζόν, Γκαζιαντέπ και Λέουβεν.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Μεντίλ μετρά 20 συμμετοχές με την εθνική Μαρόκου και είχε συμπεριληφθεί στην αποστολή της χώρας του για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018.

Η ανακοίνωση του Βόλου:

«H ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 28χρονου Μαροκινού αριστερού μπακ Hamza Mendyl, ο οποίος αγωνιζόταν στον Αρη απ’ όπου και έμεινε ελεύθερος.

Ο Hamza Mendyl αφού πέρασε τα απαραίτητα ιατρικά και εργομετρικά τεστ, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο και αναμένεται να δώσει το παρών στην “πρώτη” της ερχόμενης Δευτέρας.

Ο Hamza Mendyl πριν μεταγραφεί στον Αρη όπου σε 1,5 χρόνο κατέγραψε 26 συμμετοχές με 1 γκολ και 3 ασίστ, είχε φορέσει τη φανέλα των Λέοβεν, Σάλκε, Γκαζιάντεπ, Ντιζόν και Λιλ.

Επιπλέον έχει αγωνιστεί 20 φορές στην Εθνική Μαρόκο.

H ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει στην οικογένεια της τον Hamza Mendyl».