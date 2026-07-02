Γιαννακόπουλος και Ομπράντοβιτς στο EHCB Coaches Congress 2026

Η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ «χτυπάει» στο Telekom Center Athens, όπου από σήμερα μέχρι και την Κυριακή διεξάγεται το ετήσιο σεμινάριο EHCB Coaches Congress.

Το συνέδριο των προπονητών της Euroleague ξεκίνησε τις εργασίες του. Ένας από τους εκλεκτούς καλεσμένους που θα μιλήσουν αλλά και θα… διδάξουν είναι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ο οποίος αν και είναι προγραμματισμένο να μιλήσει το Σάββατο, μαζί με τους Σάσα Ομπράντοβιτς και Πάμπλο Λάσο, έδωσε το παρών από σήμερα.

Το «παρών» ωστόσο έδωσε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που βρέθηκε στο «T-Center» στο περιθώριο του συνεδρίου της Euroleague.